Dok se ime Mark Zukerberg gotovo svakodnevno pojavljuje u vestima kao simbol tehnološke revolucije i digitalne ere, njegova supruga Prisila Čen ostaje figura obavijena neobičnom tišinom.

Za razliku od mnogih partnerki milijardera koje grade javni imidž kroz medije i društvene mreže, ona se retko pojavljuje pred kamerama, govori odmereno i pažljivo kontroliše sopstveno prisustvo u javnosti. Upravo ta povučenost godinama izaziva radoznalost, ali i sumnju jer u svetu ogromnog novca i uticaja, nevidljivost često znači stvarnu moć.

Roditelji radili teške fizičke poslove kako bi se prehranili

Prisila Čen potiče iz porodice kinesko-vijetnamskih imigranata koji su, prema dostupnim biografskim podacima, stigli u SAD nakon turbulentnog perioda rata u Vijetnamu. Njeni roditelji radili su teške fizičke poslove kako bi opstali, a porodica je dugo živela skromno.

Pojedini kritičari smatraju da se upravo iz tog iskustva razvila snažna ambicija i potreba za kontrolom sopstvene sudbine. Njen otac vodio je mali biznis koji je prolazio kroz finansijske poteškoće, dok se majka bavila administrativnim poslovima, često radeći više poslova istovremeno.

Humanitarna fondacija koja nije baš do kraja humana

Danas Prisila živi mijama daleko od takvog života i zajedno sa mužem vodi ogromnu investiciono-filantropsku mrežu koja raspolaže milijardama dolara. Ipak, mnogi smatraju da njihova organizacija ne funkcioniše kao klasična humanitarna fondacija, već kao struktura koja može ulagati u privatne kompanije, tehnologiju i političke projekte. Time, prema mišljenju pojedinih analitičara, granica između pomoći društvu i strateškog uticaja postaje nejasna.

Posebnu nelagodu kod dela javnosti izaziva ideja da porodica koja je izgradila platforme sposobne da prikupljaju ogromne količine podataka o ljudima istovremeno finansira projekte u oblasti obrazovanja, medicine i biotehnologije. Kritičari postavljaju pitanje da li se kroz takve inicijative stvara nova vrsta privatne moći kao ona koja ne dolazi kroz politiku, već kroz kontrolu znanja, istraživanja i budućih tehnologija.

Skandal oko zatvaranja škole za siromašnu decu

Jedna od najčešćih zamerki odnosi se na projekte u obrazovanju koje je podržala fondacija, a koji su u pojedinim američkim školama naišli na otpor nastavnika i roditelja. Protivnici su tvrdili da su reforme uvedene prebrzo i bez dovoljno razumevanja lokalnih zajednica, što je dovelo do osećaja da tehnološka elita pokušava da eksperimentiše sa javnim sistemima.

Naime, Prisila i Mark su 2016. godine osnovali besplatnu školu The Primary School u Kaliforniji, namenjenu deci iz siromašnih porodica. Projekat je predstavljen kao revolucionaran model obrazovanja koji kombinuje školu, zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć, međutim, 2025. godine objavljeno je da će škola biti zatvorena nakon što je njihova organizacija povukla finansiranje, što je izazvalo ogroman bes roditelja i lokalne zajednice. Oko 400 dece ostalo je bez škole, a mnoge porodice su odluku doživele kao izdaju, posebno jer dolazi od jedne od najbogatijih porodica na svetu.

Nije se udostojila ni da se pojavi na sastancima

Roditelji su javno kritikovali način na koji je odluka saopštena, tvrdeći da je bila iznenadna i bez jasnog objašnjenja, dok se sama Prisila navodno nije ni pojavila na sastancima sa porodicama pogođenim zatvaranjem. Iako je fondacija obećala desetine miliona dolara pomoći za tranziciju učenika, mnogi su smatrali da novac ne može nadoknaditi destabilizaciju dece koja su godinama gradila život oko škole.

U tom kontekstu, Prisila Čen se često opisuje kao osoba koja donosi odluke iz perspektive efikasnosti i rezultata, čak i kada one izazivaju nezadovoljstvo na terenu. Zbog svega toga, slika misteriozne žene Marka Zukerberga ostaje složena, za jedne ona je posvećena lekarka i majka koja koristi bogatstvo za društveno dobro, a za druge simbol nove generacije moćnih pojedinaca čije odluke utiču na milione ljudi, iako nikada nisu birani na javne funkcije.

