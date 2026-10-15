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Samo pet godina nakon osnivanja, Character.AI pokrenuo je dobrovoljni stečajni postupak prema Poglavlju 11 američkog zakona, kojim se omogućava reorganizacija poslovanja i prodaja imovine pod nadzorom suda. Kompanija navodi da su pravni problemi, regulatorni pritisci i visoki operativni troškovi ozbiljno otežali nastavak poslovanja u dosadašnjem obliku. Prema sudskim dokumentima, procenjena vrednost njene imovine i obaveza nalazi se u rasponu od 50 do 100 miliona dolara.

Najveće pitanje sada je da li će se pojaviti kupac spreman da preuzme poslovanje i nastavi rad platforme. Izvršni direktor Kolin Adams naveo je da se očekuje da prodajni proces bude završen krajem novembra ili početkom decembra 2026. godine, ali da u trenutku objave još nije postojala ponuda za preuzimanje celokupnog poslovanja. Ako ne bude pronađen kupac koji može da omogući održiv nastavak rada, platforma bi mogla da bude ugašena. Kompanija je, međutim, potvrdila da usluga za sada ostaje dostupna korisnicima.

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Disney ponudio 20 miliona dolara za deo imovine

Disney je pristao da ponudi 20 miliona dolara za deo imovine Character.AI-ja, uz trajnu, neekskluzivnu licencu za određenu tehnologiju kompanije. Takva licenca omogućava korišćenje obuhvaćene tehnologije, ali ne znači da Disney automatski postaje vlasnik celokupne platforme ili da preuzima sve njene korisnike. Ponuda je deo sudski nadziranog procesa prodaje, u kojem bi drugi zainteresovani kupci mogli da ponude bolje uslove.

U tranziciji bi trebalo da pomognu bivši zaposleni Character.AI-ja koji su se pridružili Disneyju, uključujući i nekadašnjeg direktora Karandipa Singa Ananda. Za Disney bi ova tehnologija mogla da bude korisna za razvoj novih oblika interaktivne zabave i razgovora sa digitalnim likovima. Ipak, ponuda za deo imovine ne rešava automatski budućnost same platforme, jer je za njen opstanak potreban kupac spreman da preuzme i operativne obaveze povezane sa uslugom.

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Google je već preuzeo osnivače

Character.AI su krajem 2021. godine osnovali bivši Googleovi inženjeri Noam Šazir i Danijel De Freitas. Platforma je omogućila korisnicima da kreiraju sopstvene AI likove, od izmišljenih junaka do personalizovanih sagovornika, a njena popularnost brzo je rasla. U septembru 2022. kompanija je prikupila 150 miliona dolara finansiranja i dostigla status takozvanog jednoroga, odnosno startapa procenjenog na najmanje milijardu dolara.

Prekretnica je usledila u avgustu 2024. godine, kada je Google sklopio ugovor vredan 2,7 milijardi dolara za licenciranje modela Character.AI-ja, a osnivači su se vratili u Google. Taj dogovor nije predstavljao kupovinu celokupne kompanije, ali je značajno promenio njenu strukturu i pravac razvoja. Character.AI se potom više usmerio na rast platforme i nove funkcije, dok je razvoj sopstvenih osnovnih AI modela izgubio raniji značaj.

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Velika popularnost nije donela održivo poslovanje

Platforma je privukla milione korisnika zahvaljujući mogućnosti razgovora sa prilagođenim digitalnim likovima. Do oktobra 2024. prijavljeno je 20 miliona aktivnih korisnika mesečno, a korisnici su provodili mnogo vremena u razgovorima sa četbotovima. Još ranije, kompanija je navela da su korisnici za samo pet meseci razmenili više od dve milijarde poruka sa njenim botovima, što je pokazivalo koliko je format brzo postao popularan.

Međutim, veliki broj razgovora istovremeno povećava troškove rada AI sistema, jer svaka interakcija zahteva računarsku snagu. To stvara problem za platforme koje privlače mnogo korisnika, ali ne uspevaju da prihode dovoljno brzo povećaju kako bi pratili rast troškova. Character.AI je prikupio više od 193 miliona dolara investicija, ali finansiranje i popularnost nisu bili dovoljni da uklone probleme sa dugoročnom održivošću poslovnog modela.

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Tužbe i pitanja bezbednosti opteretili kompaniju

Pored finansijskih problema, Character.AI se suočio i sa tužbama koje su otvorile pitanja bezbednosti razgovora sa veštačkom inteligencijom, posebno kada su u pitanju maloletnici. Jedan od najpoznatijih slučajeva pokrenula je majka četrnaestogodišnjeg dečaka sa Floride, koja je tvrdila da je njen sin razvio nezdravu vezanost za četbot na platformi pre svoje smrti. Te tvrdnje predstavljaju deo sudskog postupka i ne treba ih mešati sa opštim dokazom da svi razgovori sa AI sistemima imaju takve posledice.

Kompanija je u međuvremenu uvela dodatne bezbednosne funkcije, rešila neke sporove nagodbama i ograničila pristup maloletnicima. Ipak, pravni rizici i regulatorna pitanja nastavili su da opterećuju poslovanje, dok se industrija suočava sa sve većim pritiskom da zaštiti mlađe korisnike. Ishod prodaje zato neće zavisiti samo od cene koju je neko spreman da plati, već i od toga da li će novi vlasnik moći da održava uslugu uz odgovarajuće bezbednosne mere i održive troškove.