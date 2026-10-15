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Postoji nekoliko načina da to uradite bežično, bilo da koristite Android telefon ili iPhone, kao i Windows računar ili Mac. Najjednostavnije rešenje zavisi od toga da li želite da prebacite nekoliko fotografija ili čitavu galeriju, kao i od toga da li su vam važni brzina prenosa i originalni kvalitet fotografija.

1. Prebacivanje fotografija preko Google Photos

Google Photos je praktično rešenje za Android i iPhone, posebno ako želite da fotografijama pristupate i sa telefona i sa računara.

Kako da to uradite:

1. Otvorite aplikaciju Google Photos na telefonu.

2. Prijavite se na svoj Google nalog.

3. U podešavanjima uključite rezervno kopiranje fotografija ako već nije aktivno.

4. Sačekajte da se fotografije otpreme.

5. Na računaru otvorite [photos.google.com](https://photos.google.com/).

6. Prijavite se na isti Google nalog.

7. Izaberite fotografije koje želite i preuzmite ih na računar.

Važno: Ovaj postupak koristi internet i prostor za skladištenje na Google nalogu. Ako imate veliki broj fotografija, proverite da li imate dovoljno prostora i da li je otpremanje završeno.

Foto: Shutterstock

2. Prebacivanje preko iCloud-a

Ako koristite iPhone, fotografije možete da preuzmete na računar preko iCloud-a, bez fizičkog povezivanja uređaja.

Koraci:

1. Na iPhoneu otvorite Settings i dodirnite svoje ime.

2. Otvorite iCloud, a zatim Photos.

3. Uključite sinhronizaciju fotografija ako već nije aktivna.

4. Sačekajte da se fotografije sinhronizuju.

5. Na računaru otvorite [iCloud.com/photos](https://www.icloud.com/photos/).

6. Prijavite se svojim Apple nalogom.

7. Izaberite fotografije i preuzmite ih.

Ovaj način radi i na Windows računarima. Ako koristite Mac i uključena je iCloud Photos sinhronizacija, fotografije mogu automatski da se pojave u aplikaciji Photos.

Napomena: iCloud fotografije koriste prostor na vašem iCloud nalogu, pa proverite da li imate dovoljno slobodnog mesta.

3. Bežični prenos preko Microsoft Phone Link-a

Ako imate Android telefon i Windows računar, Microsoft Phone Link omogućava da pregledate fotografije sa telefona na računaru i sačuvate ih.

Kako da povežete uređaje:

1. Na Windows računaru otvorite aplikaciju Phone Link.

2. Na telefonu otvorite ili instalirajte aplikaciju Link to Windows, ako je potrebna za vaš uređaj.

3. Pratite uputstva za povezivanje, uključujući skeniranje QR koda ako se to ponudi.

4. Odobrite potrebne dozvole na telefonu.

5. Na računaru otvorite odeljak Photos.

6. Izaberite fotografiju i sačuvajte je na računaru.

Ova opcija je korisna kada želite brzo da preuzmete pojedinačne fotografije bez slanja sebi preko mejla.

Dostupne funkcije zavise od telefona i verzije aplikacije. Prema Microsoftovim uputstvima, Phone Link podržava pregled i čuvanje fotografija sa povezanih Android uređaja.

Foto: Shutterstock

4. Prenos preko servisa za slanje fajlova

Ako želite da prebacite samo nekoliko fotografija, možete koristiti servis za direktno slanje fajlova između uređaja, kao što je LocalSend.

Uobičajeni postupak je sledeći:

1. Instalirajte aplikaciju na telefon i računar.

2. Povežite oba uređaja na istu Wi-Fi mrežu.

3. Otvorite aplikaciju na oba uređaja.

4. Na telefonu izaberite fotografije i računar kao odredište.

5. Potvrdite prijem na računaru.

Prednost ovakvog načina prenosa je što fotografije možete poslati direktno između uređaja, bez prethodnog otpremanja u cloud. Proverite da li je aplikacija dostupna za vaš operativni sistem i pre prenosa odobrite zahtev za prijem na pravom uređaju.

Koji način je najbolji?

- Za nekoliko fotografija: Phone Link ili servis za direktan prenos.

- Za veliku galeriju i pristup sa više uređaja: Google Photos ili iCloud.

- Za iPhone i Mac: iCloud Photos je praktičan ako već koristite Apple ekosistem.

- Za Android i Windows: Phone Link je dobar izbor za brz pristup fotografijama.

Ako prebacujete veliki broj fotografija, ostavite telefon povezan na Wi-Fi mrežu i proverite da li je prenos završen pre nego što obrišete bilo šta sa telefona.

Zaključak