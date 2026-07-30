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Mnogi korisnici iPhone uređaja primetili su povremeno crveno svetlucanje u blizini prednje kamere, posebno u tamnim prostorijama. Iako može izgledati neobično, taj efekat nije znak kvara niti skrivenog praćenja, već deo sistema za prepoznavanje lica Face ID. Apple koristi ovu tehnologiju kako bi uređaj mogao pouzdano da prepozna vlasnika.

Prema objašnjenju portala BGR, crveno svetlo nastaje tokom rada TrueDepth modula koji se nalazi uz prednju kameru. Ovaj sistem postoji u uređajima od modela iPhone X i predstavlja osnovu za bezbedno biometrijsko otključavanje telefona. Zbog toga pojava ovog svetla zapravo pokazuje da određena funkcija telefona radi kako je predviđeno.

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Kako funkcioniše infracrveno svetlo

TrueDepth modul koristi infracrvenu tehnologiju kako bi na lice korisnika projektovao oko 30.000 tačaka. Na osnovu tih podataka uređaj pravi detaljnu trodimenzionalnu mapu lica, koju zatim koristi za brzo i sigurno prepoznavanje. Ovaj proces odvija se veoma brzo i korisnik ga uglavnom ne primećuje.

Infracrveno svetlo koje se koristi u ovom postupku nije vidljivo ljudskom oku u normalnim uslovima. Ipak, u potpunom mraku ili kada se kamera drugog uređaja usmeri ka telefonu, moguće je uočiti karakteristično crveno treperenje. To je samo posledica načina na koji senzori rade, a ne znak neovlašćenog pristupa.

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Face ID radi više od otključavanja telefona

Sistem za prepoznavanje lica nije namenjen samo otključavanju uređaja. Face ID podržava i funkciju „Detekcija pažnje“, koja omogućava telefonu da proveri da li korisnik zaista gleda u ekran. Ova opcija pomaže da svakodnevno korišćenje uređaja bude praktičnije.

Zahvaljujući ovoj funkciji, iPhone može da zadrži uključen ekran dok korisnik čita sadržaj, kao i da automatski smanji jačinu određenih obaveštenja kada prepozna da je osoba ispred uređaja. Male promene u radu telefona često dolaze upravo iz ovakvih pametnih sistema.

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Gde se još koristi Face ID tehnologija

Face ID se koristi i za dodatne bezbednosne funkcije, poput potvrde kupovina, prijavljivanja u aplikacije i pristupa sačuvanim lozinkama. Time biometrijska zaštita postaje deo različitih svakodnevnih aktivnosti na uređaju. Korisnici često koriste ove opcije bez potrebe za dodatnim podešavanjima.

Crveno infracrveno svetlo povezano sa Face ID sistemom nalazi se u gotovo svim iPhone modelima objavljenim nakon iPhone X, kao i u novijim iPad uređajima koji podržavaju ovu tehnologiju. Zbog široke primene, mnogi korisnici se mogu susresti sa ovim efektom.

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Može li se crveno svetlo isključiti?

Crveno treperenje povezano sa Face ID sistemom ne može se potpuno isključiti, jer predstavlja deo rada senzora koji omogućavaju prepoznavanje lica i određene funkcije telefona. Ipak, korisnici mogu smanjiti koliko često se ovi senzori aktiviraju tako što će promeniti neke opcije u podešavanjima uređaja. Na taj način moguće je prilagoditi ponašanje telefona sopstvenim navikama.

U meniju „Face ID i šifra“, nakon unosa pristupnog koda, moguće je isključiti opciju „Funkcije detekcije pažnje“. Ova postavka utiče na funkcije koje proveravaju da li korisnik gleda u ekran, pa će nakon deaktiviranja neke automatske mogućnosti biti ograničene. Promena ove opcije može uticati na način na koji telefon reaguje tokom svakodnevnog korišćenja.

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Takođe, isključivanjem opcije „Zahtevaj pažnju za Face ID“ uređaj više neće proveravati da li direktno gledate u ekran prilikom otključavanja. To može olakšati korišćenje u određenim situacijama, ali će neke funkcije koje zavise od potvrde pažnje korisnika biti onemogućene. Zbog toga je važno izabrati podešavanja koja najbolje odgovaraju načinu korišćenja telefona.

Potpuno uklanjanje infracrvenog rada Face ID sistema nije moguće dok je funkcija prepoznavanja lica aktivna. Svetlosni efekat je sastavni deo tehnologije koja omogućava sigurnije i preciznije korišćenje uređaja. Iako može izgledati neobično, ovaj signal zapravo pokazuje da zaštitni sistemi telefona rade.

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Crveno svetlo nije isto što i narandžasti indikator

Važno je razlikovati crveno svetlucanje kod prednje kamere od narandžastog indikatora koji se pojavljuje na ekranu iPhone-a. Narandžasta tačka, koja se nalazi u gornjem desnom uglu ili unutar Dynamic Island oblasti na novijim modelima, označava da je mikrofon trenutno aktivan. Ova oznaka pripada drugom bezbednosnom sistemu u okviru iOS-a.

Narandžasti indikator služi kao upozorenje korisniku da neka aplikacija koristi mikrofon uređaja. Za razliku od infracrvenog svetla Face ID sistema, ova oznaka je vidljiva direktno na ekranu i ima jasnu funkciju zaštite privatnosti. Apple je ove pokazatelje uveo kako bi korisnici imali bolji uvid u rad aplikacija.