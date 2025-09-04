Slušaj vest

Face ID i Touch ID su revolucionisali način na koji otključavamo iPhone i iPad, brzo, sigurno i bez potrebe za unosom šifre. Međutim, upravo ta praktičnost može postati rizik kada se nađete u neprijatnoj ili opasnoj situaciji.

Zamislite da vas neko prisili da otključate telefon dok spavate ili dok niste svesni. Upravo zbog ovakvih scenarija Apple je omogućio brz, jednostavan i neupadljiv način da trenutno onemogućite biometrijsko otključavanje i zaključate uređaj isključivo šifrom.

Foto: Shutterstock

Tajna Apple prečica koja blokira biometriju

Na svim modernim Apple uređajima postoji prečica koja, kada se aktivira, automatski isključuje Face ID ili Touch ID bez potrebe za ulaskom u podešavanja. Dovoljno je da otvorite ekran za gašenje uređaja, što možete uraditi na sledeće načine:

iPhone sa Face ID: pritisnite i držite bočno dugme i jedno dugme za jačinu zvuka

pritisnite i držite bočno dugme i jedno dugme za jačinu zvuka iPhone sa Home dugmetom: pritisnite i držite bočno dugme

pritisnite i držite bočno dugme iPad bez Home dugmeta: pritisnite i držite gornje dugme i jedno dugme za jačinu zvuka

pritisnite i držite gornje dugme i jedno dugme za jačinu zvuka iPad sa Home dugmetom: pritisnite i držite gornje dugme

Čim se pojavi ekran sa opcijama za gašenje uređaja, pristup hitnim pozivima i medicinskim podacima, sistem automatski isključuje biometriju. Od tog trenutka, otključavanje je moguće samo unošenjem šifre, dok se biometrija ne aktivira ponovo unosom iste.

Foto: Shutterstock

Šta se dešava sa vašim licem ili otiskom

Važno je naglasiti da ovim postupkom ne brišete svoje biometrijske podatke. Vaš otisak prsta i snimak lica i dalje ostaju sačuvani na uređaju, ali više ne funkcionišu dok ne otkucate šifru.

Drugim rečima, ne gubite podatke. Samo pravite privremenu zaštitnu barijeru koja može biti od ključne važnosti u rizičnim trenucima. Idealno za situacije kada je brzina reakcije važnija od svega.

Foto: Shutterstock

Kako sprečiti slučajno aktiviranje sirene kod SOS poziva

Apple SOS ekran može automatski pokrenuti hitan poziv uz glasno odbrojavanje, što nije uvek poželjno, posebno ako pokušavate da ostanete diskretni. Srećom, ova funkcija se može isključiti.

Uđite u podešavanja i deaktivirajte sledeće opcije:

Call with Hold and Release

Auto-Call

Putanja: Settings > Emergency SOS. Time ćete izbeći neželjene zvuke i paniku u trenutku kada vam je potrebna tišina.

Foto: Shutterstock

Siri i biometrija, kraj jedne sigurnosne "rupe"

Ranije verzije iOS-a imale su zanimljivu rupu u sistemu. Ako biste rekli: "Hey Siri, whose phone is this?", asistent bi prikazao vlasničku kontakt karticu, što je automatski deaktiviralo Face ID makar privremeno.

Danas, sa iOS 17 i novijim, Siri više nema tu mogućnost. Pokušaj da se biometrija deaktivira putem glasa više ne funkcioniše, što povećava sigurnost i sprečava zloupotrebu.

iOS 17 na iPhone telefonu Foto: Shutterstock

Kada treba koristiti ovu opciju

Ova prečica može biti posebno korisna u momentima kada ste izloženi mogućem pritisku da otključate telefon. Primera radi, dok spavate, u gužvi, na granici ili u bilo kojoj situaciji u kojoj želite da zadržite kontrolu nad sopstvenom privatnošću.

Ako nemate ni tih nekoliko sekundi, jednostavno skrenite pogled. Face ID neće raditi ako ne gledate direktno u ekran. To je najbrža fizička zaštita, ali kada god možete, aktivirajte ekran za gašenje i preuzmite potpunu kontrolu nad uređajem.