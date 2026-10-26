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Roboti Microduck privukli su ogromnu pažnju nakon što se pojavio snimak na kojem se direktor kompanije Nvidia, Džensen Huang, igra sa grupom ovih neobičnih uređaja. Tokom njegovog izlaganja na konferenciji GTC u Berlinu, mali roboti gegali su se, ispuštali elektronske zvuke i izvodili različite pokrete. Njihovo ponašanje bilo je dovoljno neobično i zabavno da snimak ubrzo postane viralan.

Microduck može da sedne, ustane, hoda, pa čak i da izvede salto na glasovnu komandu. Roboti mogu i da se prevrnu i "glume mrtvaca". Upravo spoj jednostavnih pokreta i simpatičnog ponašanja učinio ih je zanimljivim i ljudima koji inače ne prate razvoj robotike.

Foto: Shutterstock

20.000 prednarudžbina za samo nekoliko dana

Interesovanje je naglo poraslo nakon objavljivanja snimka sa Huangom. Prema informacijama koje je podelio Klem Delang iz kompanije Hugging Face, broj prednarudžbina za Microduck premašio je 20.000 već narednog dana. Takav rezultat pokazuje koliko viralni sadržaj može brzo da pretvori relativno nepoznat tehnološki proizvod u predmet masovnog interesovanja.

Isporuke su planirane tako da roboti stignu kupcima do Božića, zbog čega postoji mogućnost da postanu jedan od najtraženijih tehnoloških poklona ove praznične sezone. Delang smatra da bi Microduck mogao da bude i najprodavaniji robot godine. Ipak, broj prednarudžbina još ne predstavlja konačnu prodaju, pa će tek isporuke pokazati koliko je početno interesovanje održivo. Simulator robota je dostupan na njihovoj web stranici.

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Iza projekta stoje Hugging Face i Pollen Robotics

Microduck je projekat kompanije Pollen Robotics, koja je ranije razvila i robota Reachy Mini. Pollen Robotics je tokom 2025. godine prešao pod okrilje kompanije Hugging Face, poznate po platformama i alatima za razvoj veštačke inteligencije. Projekat se tako nalazi na preseku robotike, otvorenog softvera i sve dostupnijih AI tehnologija.

Prema izveštaju TechCruncha, Nvidia je u septembru 2026. preuzela Hugging Face, čime je Microduck dospeo u širi tehnološki ekosistem kompanije poznate po procesorima i infrastrukturi za veštačku inteligenciju. Takva povezanost daje projektu dodatnu vidljivost, ali popularnost robota prvenstveno zavisi od njegovih mogućnosti, cene i iskustva koje pruža korisnicima.

Foto: Printscreen

Veštačka inteligencija omogućava nove trikove

Microduck dolazi sa osnovnim pokretima koji su naučeni pomoću Nvidijinih tehnoloških alata. U simuliranom okruženju roboti uče kako da hodaju, sede, ustaju i izvode druge radnje, a zatim se ta ponašanja prenose na stvarni uređaj. Ovaj pristup omogućava da se deo obuke obavi virtuelno, pre nego što robot počne da izvodi naučene pokrete u fizičkom svetu.

Posebno je zanimljivo to što korisnici mogu da treniraju robote za nove trikove i zatim ih podele sa zajednicom. Time Microduck nije zamišljen samo kao gotova igračka sa unapred definisanim funkcijama, već i kao platforma za eksperimentisanje. Otvoreni pristup mogao bi da podstakne vlasnike da razvijaju sopstvene ideje i međusobno razmenjuju nova ponašanja robota.

Foto: ChatGPT

Da li će Microduck postati hit ovog Božića?

Za razliku od industrijskih robota koji su prvenstveno namenjeni radu u fabrikama ili skladištima, Microduck se oslanja na zabavu, jednostavnu interakciju i mogućnost prilagođavanja. Promotivni snimci pokazuju da se njime ne igraju samo deca već i odrasli, što bi moglo da proširi krug potencijalnih kupaca. Njegova privlačnost leži u tome što naprednu tehnologiju predstavlja kroz mali uređaj koji je lako razumeti i koristiti.

Ipak, konačan uspeh zavisiće od cene, kvaliteta izrade, trajnosti baterije, jednostavnosti podešavanja i stvarnih mogućnosti prilagođavanja. Više od 20.000 prednarudžbina jeste snažan početni signal, ali ne garantuje da će Microduck zaista postati najprodavaniji robot godine. Ako isporuke ispune očekivanja, ovaj mali uređaj mogao bi da pokaže da tržište za kućnu robotiku ne mora da se oslanja samo na praktične zadatke već i na zabavu.