NOVI RAT NA ESTRADI: Maja Nikolić žestoko isprozivala Aleksandru Radović!

Pevačica Aleksandra Radović nedavno se našla na meti podsmeha Dare Bubamare zbog isticanja da je Novosađanka, što je Dari zasmetalo te ju je nazvala "Novosađankom iz Bogatića", dodajući da je to mesto u kom ona puni klubove, dok je njena publika "vidljiva kao so u moru".

Ovim prozivkama pridružila se i njihova koleginica Maja Nikolić.

"Dara je potpuno u pravu što se tiče tog komentara", složila se Maja u emisiji "Ekskluzivno", a zatim osula pravu paljbu:

"Dara može da napuni Arenu u Beogradu, a naročito u Bogatiću, gde je publika Aleksandre Radović vidljiva kao so u moru".

Maja je potom nastavila:

"Aleksandra može da bude samo žiri TLZP-a. To je žiri gde se žene oblače kao muškarci, a muškarci kao žene. Ja to nisam shvatila. To je neki čudni žiri gde niko ne zna da peva i gde debeli muškarci nose suknje".

