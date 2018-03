MAJA NIKOLIĆ: Vojo, volela bih sparing s tobom! ŠEŠELJ: Sve pevaljke bi sa mnom da se valjaju!

Bacila udicu Ja ću poneti samo haltere, a on donji veš. On je moj intelektualno--šmekerski tip muškarca. Verujem da bi me dosta toga kvalitetnog naučio, poručuje Nikolićka

Maja Nikolić bacila je oko na lidera SRS Vojislava Šešelja! Pevačica je odlepila za korpulentnim političarem i javno ga, preko Kurira, pozvala na ljubavni dvoboj bez odeće!

- Profesora doktora Voju Šešelja pozivam na ljubavni sparing u ringu s bokserskim rukavicama, ali u donjem vešu. Pošto sam ja žena, imam pravo da ponesem haltere, a naš Voja treba da bude samo u donjem vešu. Interesuje vas zašto sam odabrala baš njega? Pa, zato što je on totalno moj intelektualno-šmekerski tip muškarca. Ja sam superspremna jer treniram tri dana u nedelji, a on je zaista jedan od naših najinteligentnijih muškaraca. Mislim da bi to bio meč za pamćenje. Kad je Voja preživeo Hag, preživeće i Maju sigurno! - smatra Nikolićka.



Maja je sigurna da je Voja dobar učitelj.

- Jaka sam žena, a samo takve mogu da se bore s moćnim i uspešnim ljudima kao što je Voja. On se izborio s mnogim teškim situacijama u životu. Od Šešelja bih volela da učim. Verujem da bi me dosta toga kvalitetnog naučio. On je moj tip muškarca. Volim neumoljive i neodoljive muškarce - zaključuje pevačica.



Ovim povodom pozvali smo Voju, koji se slatko nasmejao kad smo mu rekli šta Maja želi od njega.

- Ostao sam bez reči. Zabezeknut sam! - kratko je poručio političar.



Insistirali smo da nam kaže da li će prihvatiti ovaj ljubavni dvoboj.

- Ima li još koja pevaljka da hoće sa mnom u gaćama da se valja na strunjači?! - bio je nedorečen političar.



Šešelj je izjavio da je u zatvoru u Hagu često slušao srpsku muziku. Pitali smo ga da li mu je Maja bila na plejlisti.

- Slušao sam sve što su puštali. Tada sam bio u problemima, pa ne mogu da se setim - rekao je Šešelj.

Šou Šešelj priznao da je slab na pevačice BIO SAM U VEZI S VENDI, ISKRENO SAM JE VOLEO! Vojislav Šešelj svojevremeno se zabavljao s Vesnom Vukelić Vendi. - S njom sam bio u vezi 1991. godine. Bila je to lepa veza, nije trajala dugo, oko dva meseca. Ja se držim dva principa, svaku ženu s kojom sam u životu bio iskreno sam voleo. Pa koliko je trajalo, trajalo je. I svaki put kad bi dolazilo do raskida, žene su mene napuštale, ne ja njih. I ja se držim ta dva životna principa večito. Sada nismo u kontaktu - rekao je šef radikala. foto: Damir Dervišagić

Vendi kaže da je to bila velika ljubav. - Naša veza nije trajala dva meseca, trajala je mnogo duže, negde oko godinu dana, i to je zaista bio jedan predivan period, koji je imao i jednu ozbiljnu težinu, jer ja sam odlazila kod njega kući. Ta veza, iako sam ja tada bila premlada, imala sam 19 godina, imala je širinu, nije to bila veza modernih kokoški koje se tako uhvate za nekog tajkuna, pa ih njihov posao ne zanima, već samo dobar poklon s mašnicom - ispričala je pevačica.



