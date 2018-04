ŠOK ISPOVEST: Ljuba Aličić ostavio sina na ulici i bez dinara!

Pevač Ljuba Aličić nedavno je u rijalitiju Parovi otkrio svoju životnu priču i, između ostalog, pomenuo sina Dejana iz prvog braka i naglasio kako mu je u životu mnogo pomogao.

Međutim, dobro obavešten izvor tvrdi da bi pored Ljube njegov sin ostao da živi na ulici i da je njemu i njegovoj ženi Ankici pomogla njena baka, inače majka pokojnog pevača Bože Nikolića.

"Ljuba im ništa u životu nije učinio, Ankica se udala za njegovog sina Dejana još dok je on živeo u nekoj mahali. Iznajmili su stan i kiriju za tri meseca platio im je Ljuba. To je sve što je on u životu uradio za svog sina Dejana, dao mu za tromesečnu kiriju. Da su se na njega oslonili, oni bi i dalje živeli na ulici. Ljuba se hvali po televiziji da im pomaže, a prstom nije mrdnuo za njih. Šta je za Ljubu jedan stan? Ništa, ali nije im kupio. I dan-danas Dejanu i Ankici pomaže njena baka Anđa, koja je dugo radila u Nemačkoj. Baka im je u Šapcu kupila stan i kuću i redovno im šalje pare jer Dejan slabo radi. Ljuba neće da mu pomogne u poslu, nigde ne želi da ga progura iako može, pa i dalje peva po birtijama. Jednom ga je Ljuba odveo u Bosnu, on je za noć zaradio 3.000 evra, a sinu je dao 200 evra, kao i svim drugim muzičarima. Ma, to je sramota. Dejan je njegov sin iz prvog braka i verovatno se zato tako i ponaša prema njemu. On ga je napravio s muslimankom romskog porekla, ne znam koje je rase, a ni pedigrea. Ljuba unuke koje je dobio od Dejana maltene i ne pominje, nikad se njima nije javno pohvalio iako su divna deca. Ni njima ništa ne daje, ne viđa ih, kao da im nije deda”, kaže dobro obavešteni izvor.

Mi smo pozvali i Anđu da nam potvrdi saznanja do kojih smo došli, i ona nam je samo kratko rekla: “Ne bih ja mnogo pričala o tome, ali istina je to što ste čuli.”

