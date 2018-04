(FOTO) SKORO 13.000 LAJKOVA: Dara Bubamara i Karleuša opalile selfi i oduševile sve na Instagramu!

Dragi moji, na moje veliko zadovoljstvo, a sigurna sam i vase, došao je momenat da vam otkrijem jednu tajnu. Jelena Karleuša će biti moj gost na koncertu u “Štark” Areni. 🌟SPEKTAKL🌟 je zagarantovan! Vidimo se 21. aprila 🐞♥️👯‍♀️Jelena Hvala ti puno❤️ @karleusastar ❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💕💕💕💕💕💕💕💕👏👏👏👏👏Idemooo💥💥💥💥🎤🎼🎤🎼🌹

