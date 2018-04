IZABRALA NAJBOLJU: Karleuša otkrila detalje o Darinom koncertu!

‪LET THE SHOW BEGIN!‬ ‪21. APRIL, ARENA-BEOGRAD‬ ‪SPEKTAKL!‬ ‪DARA BUBAMARA<3‬ @darabubamara_official

A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Apr 9, 2018 at 6:17am PDT