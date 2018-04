(VIDEO) LAGALA JE DA SU JE SILOVALI, NJENO PONAŠANJE U RIJALITIJU JE GROZOTA: Majka Mace Diskrecije podelila detalje o ćerki koje niko nije znao!

Maca Diskrecija bila ovih dana u centru pažnju ovih dana u rijalitiju. Ona se posvađala sa Kijom Kockar, pa joj je rekla da nikada neće moći da ima decu, što su mnogi osudili.

Macino učešće uveliko prati njena majka Enesa, s kojom Diskrecija već godinama ne priča.

"Čula sam šta je rekla Kiji... Grozota. Takvo nešto... Ja ne znam da može iko tako nešto da predloži. To je nezamilislivo. U redu, treba je kritikovati, nije cvećka. Ja se izvinjavam svim onima koje je uvredila, novinarima, učesnicima, i svima. U svoje ime se izvinjavam. Trebalo je produkcija da je kazni adekvatno. Ali takvu grozotu da kaže je van svake pameti. Žensko je. I ona jednog dana treba da rađa. Treba da misli o tome", rekla je Enesa i osudila Macu za sve što je rekla i Kiji i Bori i Miljani i Milanu.

"Bori što je psovala mrtvu majku. Niko je nije kaznio za to. Za trudnoću Miljani. Pa onda Milanu da mu mati nikada ne ustane iz kreveta. Sve ja pratim. Maca je prevazišla svaku meru...", ističe gospođa Nurkić.

Enesa je kasnije rekla šta bi poručila ćerki Maci.

"Sama sebi pravi da nema prijatelje. Pati od tog prestiža. Vidite i sami, ona neće ni na poligraf, neće ni na šta. Nikada neću laži da podržim, šta je slagala. Ona je odlučila sa mnom da ne priča. Ja sam htela s njom da stupim u kontakt, ona nije htela... Ne znam zašto ona mene mrzi. Poziva se na mene i non-stop ide na patetiku. Ja vidim da govori neka nedaća koja su se meni desila", navela je Enesa.

Na konstataciju da Maca govori ono što se Enesi dogodilo, gospođa Nurkić je rekla:

"Ima dve godine uslovne za laž koju je izmislila. Ona je htela da se osveti nekim momcima što je sa njima sedela na plaži. Ona da im se osveti, nazvala je policiju, slagala svoje podatke, slagala sve. To je bila 2010. godine. Imam ja te dokumente kod sebe. Ima i pravosnažna presuda", izjavila je Enesa.

Enesa je otkrila i zašto Maca ne priča sa njom.

"Ne pričamo zbog toga što je ona rekla kako ju je moj pokojni muž, a njen očuh silovao. To su strašne stvari, strašne laži. Ja sam je zvala posle toga. Kada su mi preneli da je to izgovorila. I ona mi je rekla, mene če produkcija zaštiti, Zvala sam i produkciju da se uverim da taj snimak postoji. Kada je izašla iz "Parova", zvala sam je, ali mi je napisala poruku: "Umorna sam, pusti me da se odmorim". Više se nije javila. Evo, pre nekoliko dana bilo je pune tri godine kako je nisam ni čula ni videla osim na televiziji", rekla je Enesa.

Na pitanje da li je pokušala da se ubije zbog lošeg odnosa sa Macom, Enesa je potvrdno odgovorila.

"Jesam. Jednom sam osam dana bila u komi, kada mi je muž bio živ. Tri dana sam bila u kliničkoj komi", rekla je Enesa.

