SAŠA POPOVIĆ ZAPREPASTIO PRIZNANJEM: Sa ženom imam seks svako drugo veče!

Saša Popović (63) otkrio je u „Zvezdama Granda“ da sa suprugom Suzanom Jovanović vodi ljubav svako drugo veče!



To priznanje je od njega izvukla, naravno, Jelena Karleuša. Sve je počelo kad je kandidat iz Makedonije zaboravio tekst pesme Zdravka Čolića „Ti si mi u krvi“, pa je umesto „Pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ“ otpevao „Pogledom me miluješ, ko da me uzbuđuješ“, što je članovima žirija bilo veoma zanimljivo.

- Nisi mogao bolje da promeniš tekst, ti si kralj! - konstatovala je Marija Šerifović.



I Aci Lukasu se svidela ova kombinacija reči, pa se nadovezao u ritmu muzike.

- Pogledom me miluješ, malo me uzbuđuješ - otpevao je folker.



Tada se u razgovor se ubacio direktor „Granda“.

- Što bi Jelena rekla: „Mi-mi-mi-mi“ - kazao je Saša aludirajući na to što je JK jednom prilikom otkrila da uz te reči doživljava orgazam.



Zato je ona priču okrenula na svoju vodenicu.

- Pazi, ovo je već treća emisija da Saša to ponavlja. To znači da mu se urezalo. Sale, reci mi da li Suzana svako veče to doživljava - zainteresovala se JK, a Popović joj je odgovorio u svom stilu:

- Pa, možda ne svako veče, ali svako drugo verovatno da!

Lukas se opet umešao.

- Ako kod Jelene jedno veče nema „mi-mi-mi“, onda bude „ku-ku-ku“ - zaključio je folker.



Ponosna MOJ SALE JE PROMENIO 1.000 ŽENA!

Suzana je nedavno izjavila da je njen muž bio veliki zavodnik. - Moj Sale se izludeo, promenio je hiljadu žena, sad više nema koju. On stalno kaže: „Gde smem da varam ženu, imam kod kuće pitbula“ - rekla je pevačica.

