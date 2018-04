(VIDEO) ŠOK PRIZNANJE KIJE KOCKAR: Volim ga i imam pravo da volim SVOG MUŽA! Sloba zanemeo, Luna OČAJNA!

Kristina Kockar šokirala je sve ukućane kada je priznala da još voli svog zakonitog supruga Slobu Radanovića.

"Razgovor sam sa stručnim licem, ja to nisam nikada nikome priznala. Nisam mogla da priznam ni sebi, ja sam pričala sa Zoricom i pitala sam je da li to zaista tako izgleda. Nisam želela da budem paćenica koja to oseća, smatram da ne bi trebala to da osećam, ali ja više ne mogu to da krijem i žao mi je što nisam rekla bar pet dana pred izlazak, jer ja ne znam kako ću izdržati još 35 dana sa činjenicom da on to sada zna. Uostalom, zašto da se osećam krivom? On je moj muž i imam pravo da ga volim!", bila je jasna Kristina.

"Iako je poznato da su takmičari imali žestoke rasprave za stolom kada su sastanci u pitanju, ovoga puta svi su mirno posmatrali situaciju, a Kija je imala prostora da nastavi sa izlaganjem koje je emotivno uticalo na sve. Vama je svima bilo svima čudno, ja nisam ovde ušla kao ostavljena žena i nisam ih davila, čudno vam je bilo što sam pričala sa njom, pa sa njim budem ovako i onako. Mi smo ovde pet meseci zajedno i iskreno baš me briga šta će ko da misli, bilo mi je mnogo lakše kad sam to izgovorila. U svakom slučaju, preboleću", nastavila je Kija.

"Ti znaš da to u meni neće ništa promeniti. Ako si znala, zašto to izgovaraš sad?", pitao je Sloba.

"Kad sam došla, rekla sam da nikad neću zaplakati, nisam mogla da izdržim. U meni su se mešala svakakva osećanja i onda pogledam u njega. Nema ništa gore nego kad vidiš muža sa drugom u krevetu. On vrlo dobro zna da sam ja uvek pogledala u tom pravcu i ne znam, prsla sam! Vreme prolazi i shvatam da svako odlazi svojim putem. Pričala sam sa milion ljudi, nikad nikom nisam rekla ovo", odgovorila je Kija.

"Moje jedino objašnjenje je da si se ti zaljubila u mene opet!", rekao je Sloba.

"Nas dvoje i te kako imamo tih milion stvari koje nas i vežu i razdvajaju, meni je samo drago što sam ja to rekla, mirno ću spavati. Nisam spavala danima, mesecima...malo mi je neprijatno, razmišljala sam da li da to kažem...razočarala sam svoju majku, prijatelje svoje i ja to znam, ali ja više ne mogu da izdržim!", rekla je Kija.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir