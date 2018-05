(FOTO) NIKADA DO SADA OTKRIVEN TRENUTAK SA POČETKA BRAKA JELENE KARLEUŠE I DUŠKA TOŠIĆA: Ljubav je kad od žene koju voliš i otrov pojedeš I KAŽEŠ HVALA

Tokom šoua "Zvezde Granda" povela se priča o ljubavi, ženama, braku, pa i raspodeli kućnih poslova. Jelena Karleuša iskoristila je priliku i podelila malo poznat detalj iz vremena kada su ona i njen suprug Duško Tošić bili tek "svež bračni par".

"Savet za sve ove gospođe što sede, a i za sve gospođe pored malih ekrana, ja sam Dušku mom opeglala košulju samo jednom. Više mi nikad nije tražio da mu peglam bilo šta.

Ja sam mom Dušku skuvala samo jednom, pred utakmicu. To su bile špagete sa zamrznutom džigericom. Nije bilo ništa u frižideru, on čovek ima utakmicu, kaže: 'Gladan sam', ja kažem: 'Evo ja ću ti spremiti", tek smo bili sveži bračni par... Nađem špagete i nađem zamrznutu džigericu. I ja stavim, onako, sve to zamutim... to se sve pretvorilo u jednu penu.

E, ali šta je ljubav, kad ti žena koju voliš skuva ti sve pojedeš. Moj Duško je sve pojeo! To što mu je pozlilo na utakmici je druga stvar. Ali je pojeo i nikada se nije bunio!", nasmejala je i oduševila pevačica sve prisutne, kao i sve pored malih ekrana!

"Ljubav je kad od žene koju voliš i otrov pojedeš i popiješ. I kažeš hvala ti", zaključila je ona.

