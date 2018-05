NAKON ŠTO SE VRATILA SA SAHRANE ZATEKAO JE HOROR: Mirjana u sobi drugog sina ugledala maramicu sa slikom crne ruže!

Učesnici šeste sezone rijalitija "Parovi" i ovog utorka na programu imaju "Ispovesti".

Sa njima večeras razgovara Mirjana Tomović, koja je otkrila kako se njen sin Filip ubio pod dejstvom sekte "Crna ruža".

Mirjana je otkrila kakav šok je doživela nakon sahrane svog sina Filipa.

"Nakon povratka sa sahrane, nađemo kod drugog sina na stolu maramicu sa slikom "Crne ruže". Podsećam da smo već znali da su na mestu ubistva ostavljeni tragovi sekte. Mama mi je rekla da pet sveća stoji zamotano u istu tu maramicu. Ja sam tada instiktivno osetila neku opasnost, i želela da saznam ko je to doneo u kuću. Pozvali smo stručnjaka za sekte, koji nam je rekao da je to znak da je na meti neko sledeći. To nije slučajno ostavljeno kod njega u sobu, jer su oni znali gde je njegova soba, i moja ćerka ima sobu, ali su ostavili kod njega. Kada je stigla treća maramica, stvorila sam pritisak deci da mi se javljaju svakih petnaest minuta, zabranila im da idu bilo gde, jer sam shvatila to kao pretnju. Ipak, nakon toga sam odlučila da se povučemo. Unajmili smo privatne inspektore godinu dana kasnije", ispričala je Mirjana.

