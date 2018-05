KARLEUŠA NEPOŽELJNA PEVAČICA U CRNOJ GORI: Zbog Cece mi otkazuju tezge!

Jelena Karleuša optužila je Svetlanu Cecu Ražnatović da joj je na Cecino insistiranje otkazan dugonajavljivani nastup u najpopularnijem klubu u Budvi, koji je trebalo da održi ovog leta.

Pre nekoliko meseci JK je sa svojim obožavaocima podelila informaciju da će se družiti s njima u pomenutoj diskoteci, zbog čega su oni rezervisali letovanje baš u tom terminu u Crnoj Gori. Ipak, pre desetak dana saznala je da neće moći da nastupi.

"Prošle nedelje menadžer diskoteke pozvao je Jelenin tim i rekao da mora da otkaže tezgu. Nije rekao razlog, ali jeste rečenicu: 'Šta da vam kažem, sve vam je jasno', rekao nam je izvor blizak pevačici.

Očigledno, Jeleni je odmah sve bilo jasno, čim je na svom Fejsbuk profilu napisala ko stoji iza ove prljave igre.

"Ceca u punoj ratnoj ofanzivi... Je.i ga lutko, kada ne možeš da pobediš fer-plej, moraš prljavo, kao i uvek", napisala je ona uz fotografiju teksta u kojem je pisalo da joj je otkazan nastup u Crnoj Gori na insistiranje kolega.



Kontaktirali smo sa Karleušom, koja nije htela previše da priča o ovoj temi, već nam je u SMS kratko napisala:



"Kada neko ne može da te pobedi na terenu, mora da se služi prljavim radnjama, a verovatno i nekom da popu.i", rekla je ona ne pominjući Svetlanu Ražnatović, koja nam se juče nije javljala na telefon.

Nedavno, u velikom intervjuu koji je Karleuša dala za Kurir, bilo je reči i o njenom spektakularnom koncertu u Beogradu, koji najavljuje za sledeću godinu.

"Planiram Ušće, ali ovaj put uz pomoć televizije Prva i 'Granda'! Pa ćemo sad da vidimo čija majka crnu vunu prede! Ha-ha-ha! Na sledećem Ušću želim da oborim rekord koji drže Rolingstonsi, a to je 65.000 ljudi. Sve drugo su bajke i šarene laže plaćenih novinara one svrake", rekla je JK, a na pitanje da li se plaši da će se njen koncert podudariti s Cecinim iduće godine, rekla je:

"Ja sam razumela da je najavljivala za ovu godinu, ali joj nešto ne ide poslednjih godina. Karma je čudo, zar ne? Mene ona i njen vašar ne interesuju, ja spremam svetski spektakl. Uostalom, kao i uvek", zaključila je Jelena.



(Kurir, Jelena Stuparušić, Ivan Ercegovčević/ Foto: Marina Lopičić)

Pomirenje posle 15 godina

Gogo, sve ti opraštam

Goga Sekulić je priznala da je napadala Karleušu na nagovor kolega koji je mrze, pa je Jelena odlučila da joj javno zahvali.

foto: Vladimir Šporčić

"Nanogica nije tražila samo od kolega da me blate, zahtevala je to od novinara, vlasnika medija, političara. Pisali su laži, zabranjivali me, satanizovali, dok je ona 'nevino' ćutala. Drugi su obavljali prljave poslove za nju, dok sam ja ispadala ta koja napada. Gogo, ništa ti ne zameram. Sve sam ja to znala. Nažalost, narod nije znao", napisala je Jelena na Tviteru.