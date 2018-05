KARLEUŠA ISKRITIKOVALA TAKMIČARKU ZVEZDA GRANDA: Ako si pevačica ne znači da treba da prilaziš muškim članovima žirija!

Pevačica Jelena Karleuša poznata je kao neko ko nema dlake na jeziku, a tako je bilo i večeras u "Zvezdama Granda", čiji je član žirija.

Folk diva je iskritikovala takmičarku Nevenu Stojanović koja je otpevala pesmu Zdravka Čolića, " Loše vino".

"Bila si seksi i zavodnica u onom prilaženju Bosancu kao moja baba da je prišla da ih zavede. Meni se to ne sviđa, ako si pevačica to ne znači da treba da prilaziš muškim članovima žirija. To ne ide uz tebe, budi to što jesi, taj prilazak mi je kiselina".

