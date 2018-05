VIOLETINA ISPOVEST POTRESLA SRBIJU: Otac joj je nestao, pa su pronađene njegove kosti! Kasnije je pronašla ženu sa kojom je bio i ostala ŠOKIRANA

Učesnici šeste sezone najgledanijeg rijalitija "Parovi" i ovog utorka na programu imaju "Ispovesti".

U goste im je večeras došla Violeta Jovanović, koja je poželela da podeli svoju tužnu priču sa celom Srbijom.

Njen otac Milenko Jovanović je nestao 28. avgusta 2016. godine, da bi 23. januara ove godine lovac pronašao telo njenog oca u obilasku lovnog mesta u kamenom potoku.

"Posle skoro dve godine, u lovištu, nađeni su ostaci moga oca 23. januara ove godine. Lovac je u obilasku tog lovnog mesta, našao u kamenom potoku kosti moga oca, lobanju, malu karlicu, deo rebara i deo ključne kosti. Obdukcijski nalaz još nisam dobila. Nađene su njegove pantalone i lična dokumenta, hiljadu dinara prepolovljeno na dva dela, jedan deo je bio u novčaniku a drugu polovinu sam pronašla ja, kao i još jedan deo rebara", ispričala je na samom početku Violeta i potresla sve učesnike i gledaoce.

"Moj otac je otišao 28. avgusta 2016. godine na vašar ispred manastira Rakovica. Nažalost, nakon toga, on se nije vratio sa vašara. Prvo što mi je palo na pamet kada sam videla da se nije vratio mi je bilo da mu je pozlilo jer je bio stariji čovek i imao 77 godina. Otišla sam u policiju i prijavila nestanak svoga oca, i rekli mi da budem pored telefona i ne napuštam grad. Ja sam spavala sa telefonom u rukama i čekala da me pozovu. Nakon nekoliko dana bez poziva, krenula sam ja njih da zovem, da bi mi oni rekli da moram ja da čekam njihov poziv. Majka mi je rekla da postoji neka žena koja je provodila vreme sa mojim ocem, zbog čega sam otišla u policiju i prijavila da ispitaju, ali to oni nisu uradili. Ja sam sama saznala adresu i otišla kod nje. Ja sam tada saznala da je ona prostituisala svoju ćerku, koja se sada leči od šizofrenije. Njen sin je se odrekao i zamonašio se. Kada sam ušla u prostoriju, zatekla sam dve nage devojke, pod uticajem narkotika", otkrila je Violeta.

