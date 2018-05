KADA ĆEŠ ZVANIČNO DA SPALIŠ SVOJA KRZNA? Karleuša ostala zatečena Marijinim pitanjem, pa dala fenomenalan odgovor!

Marija Šerifović pozvala je Jelenu Karleušu da spali sve svoje bunde, kao što je ranije obećala.

Jelena je već neko vreme vegan i ne jede meso. Pevačica kaže ne može da jede ništa prema čemu ima emocije.

"Kada ćeš ti onda sada zvanično prestaneš ili doniraš ili spališ svoja krzna?", pitala je Marija svoju koleginicu i dodala:

foto: Damir Dervišagić

"Ona to mora da uradi jer je to jedini logičan nastavak celokupne njene priče", dodala je Marija. Jelena je priznala da ima nameru to i da uradi.

"Apsolutno! Imam toliko bundi, to je moja tužna i ružna prošlost. Oprostite mi moju tužnu i ružnu prošlost. Čovek se menja", rekla je JK u emisiji "Exkluziv".

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs, Foto: Printscreen/TV Prva

Kurir

Autor: Kurir