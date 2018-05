KIJINA MAJKA NEĆE VIŠE DA TRPI: Otkrila o Slobi ono što je cela Srbija želela da čuje, a Anabeli će ZAĆUTATI kad čuje šta joj je Nadica poručila!

Kristinina majka Nadica Zeljković osvrnula se na aktuelna dešavanja vezana za svoju ćerku i njenog supruga Slobodana Radanovića, Lunu Đogani, ali i na ono što ju je povredilo sa Anabeline strane.

U proteklih nekoliko dana dogodila se najžustrija svađa supružnika Kristine Kockar i Slobe Radanovića.

Nakon mnogo ružnih reči, međusobnih optužbi, čak i fizičkog kontakta muža i žene, zbog kojeg je moralo da reaguje obezbeđenje, Kijina mama Nadica Zeljković otvorila je dušu, koja je bila šokirana onim što je gledala, tačnije – Slobinim odbijanjem da prizna ono što je supruga od njega zahtevala da pred svima kaže, kao i tome što ju je odgurnuo od sebe i počastio je bujicom psovki.

- Nju je iznervirala njegova dvoličnost, ništa drugo nije to moglo da prouzrukuje, u pitanju su emocije koje ona ima, a on dvolično igra, to svako normalan vidi. Odvratno, kada ju je odgurnuo, letela je dva metra. On je Kristini priznao emocije, samo što sad neće da prizna ispred svih! To je ono o čemu je Kristina govorila, da Sloba treba da kaže pred svima šta su pričali. To nije na njoj da govori, već na njemu. Ako bi ona nešto rekla, ispalo bi da laže. Ne mora on to ni da kaže, ni da prizna, ali to je mom detetu važno, jer je ona dobar čovek. Ona je supruga i u dobru, i u zlu. I kad se posvađa sa njim, njoj je žao, jer ima dobru osnovu, prava je ona supruga, vezana Bogom, u crkvi. Najiskrenija je bila kada je rekla da ga voli, a on neće da prizna osećanja i igra neku svoju igru, nema svoje ja. Ne verujem da će se u “Zadruzi” izjasniti, a iza kamera hoće, i izjasniti i objasniti sve. Ma, odvratno se ponaša prema njoj. Pa setite se, Kija povraća od stresa, a on viče da ona glumi", šokirana je Nadica, koja se prisetila i komentara Anabele Atijas, majke Lune Đogani, na račun Kijinog emotivnog kraha od pre nekoliko nedelja.

"Anabela u studiju tapše mom detetu na glumi. To je tek degutantno! Ja njenom detetu nikad ne bih tapšala na tome što povraća ili joj je muka. Oni neka pričaju kako njima odgovara, pričaju kao ljudi iz šoubizbnisa, a ja sam jedna majka, radnica, ja pričam iz duše. Meni je degutantno i ružno da komentarišem tuđu decu, kako je ko koga vaspitao, kako se ko obukao, kako se ponaša...", dodala je Nadica.

Kijina majka poznaje Slobu duže od pet godina, međutim, čoveka kojeg gleda u “Zadruzi” ne prepoznaje.

"Imali smo sjajan odnos dok je on bio Boba, a ovo je sad Slobodan Radanović. Ovo vam je pravi Slobodan! On ima potpuno različito ponašanje kada je sa Kijom, jer je ona vrlo kulturna. Desi se i njoj da opsuje u žaru svađe, ja na to nisam ponosna, ali ona inače ne psuje. On je pokazao agresivnost prema ženama, psuje, nije dobar kao bračni drug, dvoličan je. On nije tu u dobru i u zlu. Busa se da je dobar čovek, a tako je dobar čovek da ja onaj njegov nož izleđa još vadim, koliko je on nas povredio, a njoj ga je zario u srce i samo okreće", iskrena je Nadica, koja smatra da Sloba svojim ponašanjem povređuje i Lunu, sa kojom je pred milionima gledalaca “Zadruge” prevario Kristinu.

"Nadam se da je Kija spoznala da je on Slobodan Radanović, a ne Boba kojeg je dovela na nebo, da bude Pinkova zvezda. Zvezda može biti zvezda Danica i zvezda padalica, a on nek sam odluči šta želi da bude. Ne znam koju igru igra – povredi ovu, povredi onu. Meni je žao i Lune, on se igra i sa njenim osećanjima, izdao je i nju! Kristinu je posle pet godina, nju posle osam meseci. Kako i ona da se oseća, kao dete? Samo, ona nije vezana papirom, kod moje Kristine je to ozbiljnije, težina je veća. Ni jedna ni druga nije od kamena, ipak su obe krenule s emocijama prema njemu", iskrena je Nadica.

Priznala je da će biti uz Kristinu šta god ona bude odlučila.

"Kada sam joj saopštavala da joj je otac umro, ona je meni rekla:”Mama, mene mnogo boli”. Ja sam joj rekla: ”Srce boli onoliko koliko voli, ne može da manje boli”. Rekla sam joj da ide srcem, kako god ona da odluči, to će za nju biti dobro. Svaki njen postupak ću opravdati i razumeti. Ponosna sam na sebe što sam je napravila takvom lavicom i dobrim čovekom, jer je to jako teško".

