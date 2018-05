KAZNILI SU GA SA 5. 000 EVRA ZBOG BRUTALNOG ŠAMARA: Miki Đuričić sad pobesneo na Baneta, uletelo OBEZBEĐENJE

Miki Đuričić ove nedelje kažnjen direktnom nominacijom jer je fizički nasrnuo na Milana Miloševića.

Miki Đuričić je kažnjen i novčano, a danas nije imao pristup tokom današnjeg dana kuhinji. Pošto nije dobio hranu do popodneva, on je počeo da besni.

Pčelar iz Kupinova se zamerio Banetu Čolaku, jer se on našao u kuhinji i spremao hranu, a njega nije ponudio.

- Nemoj da se praviš lud. Vas ima deset i niko da se seti i pita jesmo li gladni. On je rekao moje, a nije me ni pitao "hoćeš malo", sad kaže kuva za mene. Jesam li ja mentol da me pravi budalom? - vikao je Miki. Bane se pravdao da nije tako, pa je došao do njega kako bi rešili nesuglasice. Sve vreme je bilo prisutno obezbeđenje kako ne bi došlo do obračuna.

- Skloni se, nemoj ništa da mi govoriš! Zato što si rekao "moje". Što me nisi ponudio? Skloni se da te ne bi polomio - vikao je Miki u besu.

- Dođeš da se izdereš i odeš. Zato što me pitaš: "Čije je ovo na šporetu i ja kažem "moje". Pravim za sve - rekao je Bane. On nije želeo da se raspravlja sa Mikijem, razmenio je svega nekoliko rečenica i vratio se nazad u kuhinju.

Đuričić je rekao da je sve stvar poštovanja i da bi on svakome ponudio hranu.

