NAJVEĆE ZLOPAMTILO U ZADRUZI: Mene su izabrali oni koji NE ZNAJU PROSTOPROŠIRENU REČENICU DA SASTAVE! (VIDEO)

Tokom dana, ukućani Bele kuće birali su najveće zlopamtilo. Izabrana je Miljana Kulić, a inače je veliki broj bodova delila sa Mikijem i Matorom. Ova pobeda teško joj je pala, jer su je najviše kritikovali oni od kojih tako nešto nije očekivala.

"Danas ste birali osobu koja je najveće zlopamtilo u 'Zadruzi'. Većinom vaših glasova pobedila je Mijana i zahvaljujući onima koji su glasali ponela titulu najvećeg zlopamtila. Slobodno možemo reći da Miljani nisu prijale ove vesti i da se prilično uzbudila činjenica da ste baš nju izglasali za najveće zlopamtilo. Rekli bismo da je nju posebno pogodilo to što je većina zadrugara davala negativan komentar dok ona nije bila tu", pisalo je u pismu Velikog šefa.

Trudna Miljana ustala je da se izjasni povodom ove odluke.

"Nije me pogodilo, jesam komentarisala. U trenutku sam se razočarala kada sam saznala koji ljudi. Međutim, kada sam saznala da su to oni koji ne znaju prostoproširenu rečenicu da sastave, a povrh svega ne znaju šta je zlopamtilo. Zlopamtilo je čovek koji radi nešto, pomogne nekome i osveti mu se zbog toga. Za mene je to zlopamtilo. Ako njemu neko nešto loše uradi, on sačeka da prođe neki vremenski period i vrati mu to", objašnjavala je ona.

