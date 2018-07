OTKRIVENA TAJNA, TEODORA SE VIĐA SA BIVŠIM, ZAJEDNO ĆE NASTUPATI NA PRIMORJU: Šta će Anđelo reći kad čuje za OVO?!

Iako se, kada je reč o ljubavi u "Zadruzi" uglavnom komentariše ljubavni trougao, ovaj rijaliti šou program obeležile su i druge veze otpočete pred kamerama, a među njima su svakako i Teodora Džehverović i Anđelo Ranković.

Pevačica i nekadašnji fudbaler su svoju romansu nastavili i po napuštanju imanja u Šimanovcima, premda su ih pratili novinski naslovi u kojima je Teodora navodno jednom prilikom izbacila Anđela iz stana.

"Demantujem to za isterivanje iz stana. Njih dvoje se stvarno vole, i tu nema nikakve sumnje. Dolazi kod nje kad oboje imaju vremena, mada ona sada ima previše obaveza oko nastupa na sve strane. Ipak, to malo slobodnog vremena što ima, ona želi da provede sa njim. Slatki su i vole se. Želela bih da tako i ostane", ispričala je Gordana Džehverović.

"Baš sada će da nastupa u Crnoj Gori sa Slobom Radanovićem, ali i bivšim dečkom Savicom Jankovim. On je klavijaturista", otkrila je Teodorina majka ovaj sočni detalj, a potom se osvrnula na to kako će Anđelo da reaguje na to što će njegova devojka toliko vremena da provodi sa bivšim emotivnim partnerom, i to toliko daleko od njega.

