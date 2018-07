GOCA JE NUDISTA I SUNČA SE GOLA, NJENA FOTKA USIJALA JE INTERNET: Sad progovorila o FETIŠU njenog 14 godina mlađeg supruga... (VIDEO)

Goca Tržan ističe da razume muške slabosti, zbog čega bi Raši progledala kroz prste ako bi čula da je bio sa nekom mlađom, i otkriva da je on moli da se ugoji jer voli obline.

Pop pevačica Goca Tržan nedavno se vratila sa letovanja gde se odmarala uz supruga Rašu Novakovića i ćerku Lenu i otkriva kako funkcioniše njen brak.

Tržanova je nedavno napunila 44 godine, ali i dalje svojim izgledom privlači pažnju kako muškaraca tako i žena. Ipak, ona otkriva da njen suprug voli kada ona ima koji kilogram više, iako se ona trudi da bude u top formi.

- Mnogo treniram, mnogo ulažem u sebe. Mislim da tako treba ne samo zato što se bavim ovim poslom, već zato što se tako osećam dobro. Obožavam da se negujem, obožavam sve ženske rituale, volim da idem na kozmetičke tretmane. Raša mi često kaže: „Daj, ljubavi, ugoji se malo!”, jer ja kada se ugojim, onda je sve veće, a on to voli, voli velike obline kao pravi muškarac. A ja mu kažem: „Dobro, bre, čoveče, namučim se svaki put da skinem pet kilograma, pusti me da uživam!”, a on i dalje insistira da se malo ugojim - kroz osmeh priznaje pevačica, i dodaje:

- Radomir najviše voli moja stopala. Moj muž je fit fetišista. Kada smo se prvi put ugledali pre sedam godina, prvo me je pitao: „Koji je to broj cipela?” On da vidi najbolju ribu na svetu, ako nosi cipele 39, odmah mu se ne sviđa. Ne voli devojke sa velikim stopalima. On voli male žene, to je njegov ukus.

Goca kaže i da se ne plaši da će joj neka mlađa i lepša oteti muža, jer se nje druge žene boje.

- Veštica sam! Plaše me se druge žene. Mene se žene stvarno plaše, to mi je muž rekao. Pitaju ga: „Je l’ Goca stvarno ljubomorna?”, a on im kaže: „Sad kad bi te ovde videla, glavu bi ti pokidala.” Ne možeš ti njega da sprečiš ako on želi da te prevari. Ja ću ga svakako pustiti da to uradi. Ako te ne voli, ako ga ne privlačiš, bolje je da ga pustiš da ode nego da pokušavaš da ga zadržiš. Što ga više stežeš, on više beži - objašnjava Goca, i navodi razloge zbog kojh bi Raši oprostila preljubu:

- Prešla bih Raši preko prevare, zato što ja razumem ljudske slabosti. Volela bih samo da koristi zaštitu. Mislim da je to poštovanje prema partnerki da me bar ne zarazi. I sigurno mu to ne bih zaboravila, ali bih mu oprostila. Ne znam da li bih ostala u braku s njim, da se razumemo. Ne znam da li bih mogla da zaboravim da mu je ta slabost bila jača od naše povezanosti, ali bih mu oprostila. Ne bih napravila dramu od toga, ne bih se svađala, ne bih ga vređala, ne bih ga zadržavala pored sebe. Pokušala bih da porazgovaram s njim da bih shvatila šta to fali u našem odnosu, pa je on posegao za drugom ženom. Ako mu treba mlađa žena, i to bih razumela. Pustila bih ga da bude sa nekim njegovih godina, ja nemam ni sa tim problem - iskrena je Goca, od koje je suprug mlađi 14 godina.

Sunčam se i plivam gola

Pevačica Goca Tržan nedavno se odmarala na Sitoniji pred ekranizaciju pesme „Folija”.

- Bilo je divno, međutim, imali smo dva potop dana. Bila sam u fazonu: „Okej, ako sad krene poplava, gde ću da se popnem, kako ću da izvučem dete dole iz kreveta, šta ćemo da spasavamo, daj prvo žive glave da izvučemo...”, ali kod nas to nije bilo tako strašno. U Nikitiju je baš bilo jezivo, ali mi smo preživeli. Bilo je super! - ispričala nam je Goca.

Nismo mogli da je ne pitamo za njenu fotografiju u toplesu koja je zapalila Instagram.

- Meni je to poptuno normalna stvar. Ja se uvek sunčam u toplesu. Doduše, imali smo privatnu plažu u sklopu hotela, pa nije bio veliki broj ljudi, ali moje prijateljice i ja se sve sunčamo gole i plivamo, to nam je super - priznaje pevačica širokih shvatanja.

Kurir.rs/Blic/Foto Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir