PRVO PRSTEN PA RUČAK S RODITELJIMA? TEODORA NEĆE DA UPOZNA ANĐELOVU PORODICU: Oni taman pristali, sad ona ODBIJA, EVO ZAŠTO!

Teodora Džehverović i Anđelo Ranković započeli su ljubav iza zidina Bele kuće "Zadruge", a po izlasku, nastavili su da je neguju i odolevaju mnogim preprekama. Priče o tome kako Teodoru Anđelova porodica ne prihvata u jednom trenutku preplavile su javnost, a sada je Džehverovaićeva iznenadila sve priznanjem da i nema nameru da ih upoznaje.

"Kakvo upoznavanje, pa ručkovi sa roditeljima, ne mogu to! Ovo mi odgovara, imam svoj mir i kada budemo sto posto sigurni možda bude i venčanja, ali sada imamo svoj kutak i dovoljno nam je", rekla je Teodora i dodala: "Posle 'Zadruge' bilo je sve i svašta i Anđelo je bio odvojen od porodice. Obe strane su želele najbolje za svoje dete, svako misli drugačije i došlo je do tih neslaganja. Biće onako kako Bog da, ti ljudi ne žele da se provlače i zato ne želim da pričam o tome, oni žele da se stavi tačka", pričala je ona u emisiji "Zadruga - Narod pita", pa nastavila: "To je bio jako težak period u njihovom životu i mogu da kažem da je ono što je najbitnije to da se Anđelo i ja slažemo. Njemu su oni dali podršku i rekli mu da radi onako kako želi i oseća. Oni najbolje znaju sve, ja ne zalazim u detalje, najbitnije je da je Anđelo srećan", izjavila je ona.

