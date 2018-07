ĆERKA JOJ JE POSTALA LJUBAVNICA NJENOG MUŽA PA JE BRUTALNO NAPALA: Kija Kockar sve oprostila Anabeli Atijas zbog Lune, ali OVO do sada NISTE ZNALI! ŠOK! (VIDEO)

Javna prevara koju je Slobodan Radanović počinio u Zadruzi uzdrmala je ceo region, a njegova supruga Kristina Kija Kockar je devet i po meseci posmatrala njegovu strasnu vezu sa blogerkom Lunom Đogani.

Kako su i porodice ovog ljubavnog trougla bile uključene u celokupnu situaciju i pretrpele veliki medijski pritisak, Kija je ispričala kakav je njen pogled na sve to, a na pitanje kako bi uporedila svoju sa majkom svoje suparnice, imala je sasvim objektivan odgovor.

"Nezahvalno je da ih upoređujem. Kad gledam objektivno, normalno da mi je bolje kako se moja majka ponela. Ja mogu da razumem Anabelu u nekim situacijama, to je njena ćerka i ko nije bio u njenoj koži ne može da zna kako se ona osećala. Možda je ona samo to iznela na način koji je njoj u tom trenutku bio najbolji i kako se osećala i naravno da osuđujem mnoge stvari koje je učinila pogotovo meni, ja sam samo žena muškarca koji me prevario. Ali, razumem da ona brani Lunu, ona je njena majka i ne može da sudi niko ko nije bio u njenoj koži. Verovatno je to iznela onako kako je najbolje i ne treba niko da je osuđuje zbog toga, nije trebala tako da se ponaša, ja to nisam zaslužila", rekla je Kija.

Svi su videli ulazak Anabele Atijas i nje kao Slobodanove supruge u Zadrugu odmah nakon što je pevač počinio prevaru, a Kockareva nakon više od deset meseci konačno otkriva šta sada misli o tome.

"Ja ne bih polemisala, ona ne bi sudila o svemu tome jer sam ja bila pristrasna. Kada je došla prvi put, nije trebala da govori neke rečenice, ali znam da je imala nameru da natera Slobodana da kaže neku istinu, tu je njegova greška bila. Ja nisam znala istinu u tom trenutku, ja sam bila uverena da on mene voli najviše na svetu. Sve ostalo pitajte nju", rekla je Kija.

Voditelj ju je upitao da li se kaje zbog poniženja koje je doživela kada je na sve načine pokušavala da sačuva svog supruga koji joj je zabio nož u leđa, a njen odgovor zaprepastio je sve.

"Ja bih sve to činila, smatram da je sve to dužnost jedne žene da brani svog muškarca i ja sam bila uverena da on mene voli i da se to ništa iza leđa meni ne dešava. To što je on meni radio to je njemu na čast, ja sam kao supruga učinila ono što je trebalo", rekla je Kija.

