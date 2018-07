KIJA JAKA KAO LAVICA! PROGOVORILA O GORKOJ SUDBINI: Niko ne zna kako sam se tada osećala... To su STRAŠNE STVARI! I TO MI JE NAJVEĆA POBEDA!

Još tokom trajanja rijalitija iz kojeg je izašla kao apsolutna pobednica, Kristina Kija Kockar postala je i miljenica nacije. Nakon pobede, zaređala je ogromne uspehe, ali kako kaže svima lepi komentari prijaju.

O ružnim komentarima imala je što šta da kaže, te je još jednom pokazala veliku hrabrost.

"Više ću da se okrenem ka tim lošim stvarima, te lepe stvari normalno da prijaju svakome. U principu, trudim se da me ništa ne iznervira, više sam oguglala na te stvari. Normalno da mi je krivo kada neko umanjuje sav taj moj bol kroz koji sam ja prošla.

Bilo je pitanje: "Ako voli svoga muža, kako može da gleda takve stvari?" Može!", istakla je Kija u emisiji "Zadruga - Narod pita", pa nastavila: "Ne znam... Kao ne može čovek da bude toliko jak... Eto, ja sam svemoguća Kija! Moguće je! Ja sam prošla kroz sve to. Jednostavno, to su strašne stvari. Kad vratim film, ja ne mogu da verujem da sam prošla kroz sve to. Meni je to najveća pobeda.

Iako sam ja u tom trenutku bila srećna, pa kao imala dečka, pa bila na žurci igrala, sve to stoji, ali niko ne zna kako sam se ja osećala ovde (rekla je ona pokazujući na svoje srce). Nadam se da ljudi neće iskusiti ono što sam ja iskusila", izjavila je ona.

