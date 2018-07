NIJE BILO JAČIH OD ĐOGANIJEVIH NA ESTRADI 90-IH! Otimanje dečka, razvodi, nasilje i lažne sestre, ljubavnice samo su deo sramnih SKANDALA ove dens familije!

Luna Đogani našla se na meti mnogih nakon veze u „Zadruzi” sa oženjenim Slobodanom Radanovićem, a posle svega je, kako su preneli mediji, dobila jasnu poruku od strica Đoleta Đoganija, koji je istakao da je osudio njeno ponašanje.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

„Moraš priznati, nisi se dobro ponašala u mnogim situacijama, tvoje histerisanje, bes, lupanje, udaranje, ljubomora, tuča i još dosta toga što devojke tvojih godina ne rade, da ne pričam o seksu i rečima izgovorenim u tim situacijama. Ne osuđujem te što si se zaljubila, nego tvoje ponašanje. Ljubav nema veze sa tvojim ponašanjem. I na kraju, kad se sve završilo i došla si kući, rekao sam ti idi na more i tamo ugasi telefon i, molim te, sad tišina, nisi dostupna nikome, da ljudi bar malo zaborave na sve ove gluposti. A ti stavljaš slike ‘gole guze‘. Ne zaboravi, nisi ti jedina Đogani, sve to što si radila i što radiš i te kako utiče na nas sve Đoganijeve. Ja 25 godina gradim ovaj brend da bi ti za nekoliko meseci sve bacila u vodu, nije fer, ako bar malo imaš srca, znaćeš to da poštuješ“, napisao je Đole Đogani.

Naravno, usledio je i odgovor.

Na sve ovo njegov brat Gagi je rekao: „Đoletu poručujem da sjaše s mog deteta, oteraće je u ludnicu i on i svi koji je ne ostavljaju na miru. Dosta je više.“

foto: Pritnscreen

Inače, Đole Đogani je više puta isticao i da je Anabela Atijas svojim ponašanjem i izjavama rušila brend Đogani. Dosta se pisalo o tome da je Đole rekao kako Luna treba da se odrekne prezimena Đogani, međutimm denser kažeo da on to nikada nije izjavio, ali je priznao da se Anabela jednom prilikom naljutila na njega, i to upravo zbog prezimena.

- Nikada to nisam rekao. Pa to je Lunino prezime! Nije bio problem ni kada se Anabela razvela od Gagija, pa se i dalje predstavljala kao Đogani... Ja sam je tada samo zamolio jer su ljudi počeli da nas mešaju, gazde diskoteka su htele da mi otkažu nastup jer su mislile da sam se ja razveo od Anabele, a nisu znali da je to u stvari moj brat Gagi. Samo sam je zamolio, rekao sam joj: „Đogani nije tvoj brend. Možeš u ličnoj karti da ga nosiš, niko ti to ne brani, ali ne bi trebalo da se javno predstavljaš kao Đogani Anabela. Ona se tad naljutila na mene... A Luna ima pravo na svoje prezime. Luna Đogani je individua za sebe i nosi teret svoje slave, svojih problema, popularnosti ili nečeg lošeg... - ispričao je Đole, koji se pomirio s Anabelom nakon što mu je, prema njegovim rečima, ona zatražila oproštaj.



Otimanje dečka

Prošle godine nastao je skandal kada je pevačica grupe „Ministarke” ostala bez dečka nakon što ga je, navodno, otela njena rođaka Luna Đogani. Luna je to i priznala tokom „Zadruge“.

- Ma, ona je, bre, klinka jedna. Ako ona tako kaže, onda je to istina - bila je pomalo ironična, ali pre svega besna Edita. A dok je Luna bila u „Zadruzi“, Editina sestra Indi nije želela da je komentariše.

Indira i Edita

Inače, pevačice Indira Aradinović Indi i njena sestra Edita već više od godinu dana su u svađi, a Indi joj je sada uputila oštru kritiku. Ovakve situacije im nisu nepoznanica, budući da su se pre sedam godina čak i fizički sukobile zbog dečka.

„Zamolila bih svoju lažnu sestru Editu da ne postavlja moj spot na stori. Shvatam njenu potrebu da pohvali moj rad, ali njeno mišljenje mi i te kako nije bitno sada. Ona zna zašto to pišem. S obzirom na to da me je blokirala na istoj mreži od 2017. bez objašnjenja, smatram da je podrška suvišna i lažna. Jer od njenog ulaska u TLZP, nisi mogao nos da joj dotakneš. Vrlo tužno što neko nešto radi, da bi ispoštovao norme biznisa. Kakva si u privatnom, takva budi i u poslovnom svetu“, napisala je Indira na svom profilu na Instagramu, a onda je ispričala sve o odnosu sa sestrom.

Istina je...

- Istina je da ne pričamo, osim kada se sretnemo na slavljima, svadbama ili, ne daj bože, treba da javimo za neki smrtni slučaj. Nju ćete morati da pitate zašto me je te godine blokirala, jer ja zaista ne znam. Tada sam bila šokirana kada sam videla da me je blokirala, ali mi ponos nije davao prostora da je pitam zašto. Ona najbolje zna zbog čega neke stvari radi. Ne samo to, nego sve izvan toga, kada je u pitanju naš odnos - kaže Indira Aradinović.

foto: Damir Dervišagić/Dragana Udovičić

Anabela i Gagi

Anabela, danas Atijas, bila je u braku sa Gagijem Đoganijem 14 godina, a do kraha braka došlo je pre devet godina kada se raspala grupa „Fanki Dži“.

Anabela nikada nije krila da je tokom braka bila žrtva nasilja, a na pitanje kako je uspela da mu oprosti, ona je u jednom intervjuu ispričala da je ljudski praštati.

- Možda to nije moja vrlina, možda je to moja mana, ali ja nekako volim što sam takva i što nisam zlopamtilo. On je ipak otac moje dece i povezani smo, tako da nije trebalo mnogo razmišljanja. Kada se dogovorimo, nema problema, veoma lako sve ide - kaže Anabela.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir