LUNA ĐOGANI NA IVICI SUZA PRIZNALA: Velika sam GREŠNICA, od rođena sam primorana na to...

Zamerki na račun Lune Đogani tokom devetoipomesečnog boravka u rijalitiju "Zadruga" je bilo mnogo, ali čak i oni kojima se najčešće našla na tapetu nisu mogli da ospore njenu iskrenost.

Umesto da nabaci lažni osmeh na lice, nakon napuštanja imanja u Šimanovcima, naslednica Gagija Đoganija je u više navrata priznala da je srećna zbog lepih stvari koje se dešavaju, ali bi uvek dodala da se još uvek ne oseća u potpunosti dobro zbog svega što ju je snašlo.

- Otkad sam se rodila bila sam primorana da budem javna ličnost jer su moji roditelji poznati. Nisam birala to. Možda, da sam imala mogućnost izbora, ne bih odabrala da budem poznata, ali kada sam već bila primorana, morala sam da se prilagodim tome i da plovim tim vodama, kao što se kaže - ispričala je ona, a onda su joj oči zasuzile kada je počela da govori o svemu onome što je njena porodica prošla zbog "Zadruge".

a čak i ovog trenutka mi je teško. S obzirom na situaciju koja mi se desila, tačnije koju sam sama birala jer sam išla srcem, jer nisam mogla da kontrolišem zaljubljenost, svi su me osudili kao grešnicu. Ali, ako je to moj najveći greh, onda sam ja grešnica. Ne kajem se ni zbog čega, samo mi je krivo što sam porodicu dovela u situaciju da im je teško. Tek kada sam izašla iz rijalitija, videla sam da im je mnogo teže bilo nego meni. Krivo mi je što sam dozvolila da se osećaju loše zbog mene, da ih neko osuđuje, da moja mala sestra ne može da prođe kroz hodnik u školi, a da joj neko ne dobaci ili ne kaže nešto ružno, i to samo zato što sam se ja zaljubila u pogrešnu osobu - priznala je vidno potresena Đoganijeva.

