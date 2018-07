KIJA ZAPRETILA SUPRUGU SLOBI: Daj mi razvod ili ću te tužiti! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar odlučila je da tuži svog supruga Slobodana Radanovića ukoliko se 7. avgusta ne pojavi na sudu kako bi se razveli.

Pobednica "Zadruge" i odskoro pevačica besna je na pevača jer se u ponedeljak nije pojavio na sudu kako bi i zvanično okončali svoj jednogodišnji brak. Kija se zbog toga posvađala s mužem i javno mu poručila da će, ukoliko se i na narednom zakazanom ročištu ne pojavi, podneti tužbu. Ona je istakla da nema nameru da se miri s njim, iako joj je on više puta naglasio da ne želi razvod i pored toga što je nedavno potpisao papire.

- Želim da se razvedem, i to će se i desiti! Istina je da mi je rekao da ne želi da se razvede i pitao me zašto sam podnela zahtev za razvod braka. Ja sam njemu postavila pitanje da li on zaista želi da ostanemo u braku. Znam da on ne želi da ispadne u javnosti paćenik koji juri za mnom. Mi smo u ponedeljak imali zakazano u sudu da se konačno razvedemo, ali on je rekao da ne može da dođe. Imali smo veliku svađu zbog toga jer znam da je mogao da stigne. Na kraju sam rekla svom advokatu da ga pozove i priča s njim - rekla je Kija u emisiji "Narod pita" i dodala:

- Prve nedelje avgusta imamo ponovo zakazano kod sudije. Ukoliko ne dođe, rekla sam advokatu da podnese tužbu. Pitala sam Slobu da li će doći tada, on je rekao da hoće. Zaista ne želim da budem s njim, da prelazim preko svega! Dosta mi je više da se to prolongira zato što nismo ni u kakvoj emotivnoj vezi. Želim da se sklonim od toga jer sam dosta toga prošla. Ne znam šta je u njegovoj glavi, zašto ne želi da se razvede. U javnosti govori da želi, a meni kaže da neće - besno je rekla Kockareva.

S obzirom na to da mnogi fanovi misle da Kija i Sloba sve to rade zbog marketinga, ona je poručila da joj takva reklama ne treba.

- Ne želim da ljudima pošaljem poruku da je to što je Sloba meni uradio nešto preko čega se prelazi. Ne treba! Ja njemu ne praštam! U korektnim smo odnosima, mogu da se čujem s njim, ali ne prelazim preko ovoga - rekla je Kockareva i naglasila da se odlično bori sa ovom situacijom.

- Mislila sam da će mi razvod teško pasti, ali kako vreme odmiče, osećam da je to teret koji treba da skinem. Biće mi teško da se pomirim s time da sam bacila godine, da ću imati brak iza sebe, da ono za šta sam mislila da će trajati ceo život ipak neće trajati - završila je Kija.



Pokušali smo da dobijemo komentar i od Slobe, ali se on nije javljao na telefon.





O suparnici

Luno, što dalje od mene Kija je rekla da joj je žao što Luna pati zbog raskida s njenim mužem, ali da s njom ne želi nikakav kontakt.

- Ružno je smejati se nečijim suzama. Ne bih volela da se bilo ko oseća loše, pogotovo ne zbog Slobodana. Ja znam kako se ona osećala zbog njega. Iako je to sama sebi dozvolila i svesno ušla u to i zaslužila, ne bih volela da neko plače. Uvek bih joj se javila, ne bih okrenula glavu. Ćao, ćao, i to je to. Želim joj svu sreću, zdravlje, i to je to, i što dalje od mene.





Osuda

Nisam zaslužila da me Anabela napada Pobednica "Zadruge" dotakla se i Anabele.

- Mogu da razumem Anabelu u nekim situacijama, to je njena ćerka i ko nije bio u njenoj koži ne može da zna kako se ona osećala. Možda je ona samo to iznela na način koji je njoj u tom trenutku bio najbolji. Naravno da osuđujem mnoge stvari koje je učinila, pogotovo meni, ja sam samo žena muškarca koji me je prevario. Ali razumem da ona brani Lunu, ona je njena majka. Ne treba niko da je osuđuje zbog toga, nije trebalo tako da se ponaša, ja to nisam zaslužila - rekla je Kija.

Istorijat ljubavi 2013. godine se upoznali preko društvenih mreža, ubrzo započeli vezu

2016. godine venčali se u opštini u Zrenjaninu

2017. godine rekli "da" u crkvi i napravili svadbu

2017. godine Sloba prevario Kiju s Kunom u "Zadruzi"

2018. godine Kija podnela zahtev za razvod braka

