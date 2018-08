ANA BEKUTA NIJE ŽELELA DA BUDE PEVAČICA: Sanjala je o ovoj karijeri, progovorila o sinu kog je dobila sa 17 godina, pa priznala šta misli o Karleuši!

Ana Bekuta decenijama ima uspešnu karijeru, a sada je progovorila kako o privatnom životu, tako i o poslovnom.

Poznata pevačica je priznala da nikada nije sanjala da će biti pevačica.

"Ja nikada nisam sanjala da budem pevačica, htela sam da budem učiteljica. Uzor su mi bile dve žene koje su mi predavale i u njima sam videla svoje idole. Iskoristila sam svoj talenat, koji su svi primetili veoma rano. Moj pokojni otac se ponosio time. U 17. godini sam dobila Igora, a dve godine kasnije kada sam shvatila da nemam od čega da gajim dete, zaposlenja nije bilo u Priboju, taj talenat je iskorišćen u svrhu da pevam. Tih godina mi je bilo najvažnije da preživim i stanem na noge", izjavila je Ana i nastavila o svom sinu Igoru Poliću:

foto: Damir Dervišagić

"Znate kako je mala sredina stroga, meni je bilo najvažnije da su me podržali roditelji i prijatelji. Nisam bila spremna, ali sam vrlo ozbiljno sve to doživela i prilagođavala se trenutku, a moji bližnji su mi pomogli. Važno je da je sve prošlo, ne volim da se žalim."

foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Nikada nije želela da učestvuje u svađama i uvek se trudila da sve rešava mirnim putem.

"S obzirom na novi talas i način komunikacije, pokušavali su da me ubace u svađe sa kolegama, ali ja nisam davala loše izjave ni o kome. Svi mi jedemo isti hleb, ne volim da ostavljamo utisak nesloge. Naši međuljudski odnosi treba da ostanu naši. Ne treba da blatimo sebe, to je osnovni razlog što ne želim da učestvujem u svađama i komentarima. Ne postoji niko kome se ne bi javila. Ima kolega kojih volim više i manje, ali to ništa nije važno, niti me opterećuje, bavim se svojim životom", izjavila je Bekuta.

foto: Printscreen/Youtube

Sa koleginicom Jelenom Karleušom ima sjajan odnos, ali je otkrila da je na samom početku takmičenja gde su zajedno bile u žiriju stvorila određene predrasude.

"Jelena je jedna lafica za koju mogu reći da sam imala predrasude pre nego što smo popričale. Reč je o vrlo pametnoj mladoj ženi, koja zna šta hoće i kako da dođe do toga. Zavolela sam je i njenu porodicu, nekoliko puta smo se i privatno družile. Volim njihovo društvo, to su mladi ljudi, koji su talentovani i profesionalci", rekla je pevačica u emisiji "Glamur Specijal".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir