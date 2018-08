NAJVIŠE JU JE NERVIRALA NEMAŠTINA, A ONDA JE POSTALA ZVEZDA: Jelena Kareuša emotivnom porukom priznala za koga je dostigla ogroman USPEH! (FOTO)

Jelena Karleuša važi za jednu od najvećih zvezda u regionu, ali njen put nije bio nimalo lak.

Iako svi misle da je pevačica uvek uživala u životu, nije uvek bilo tako. Karleuša je proživljavala isto što su i svi devedesetih godina u Srbiji.

foto: Damir Dervišagić

Ona se sada emotivnom porukom obratila javnosti i priznala na čemu je zahvalna.

"Kad sam bila mala, najviše me je nervirala nemaština. Ubijalo me je to da gledam majku, tetku i baku kako se muče. Bila sam skromna devojčica koja im nije tražila ništa... sem da mi veruju da ću jednog dana uspeti. I verovale su mi. I uspela sam. Za njih", rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Twitter

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić

