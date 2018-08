BURA SE NE STIŠAVA: Anđelo je za raskid okrivio Gordanu Džeherović, a onda je progovorio Teodorin brat! Maneken mu NIJE OSTAO DUŽAN! Oglasila se i pevačica (FOTO)

Raskid rijaliti veze između Teodore Džehverović i Anđela Rankovića iznenadio je javnost, a sada su isplivali šokantni detalji i pikanterije.

Najpre je maneken na Instagramu okrivio Teodorinu majku, Gordanu za raskid da je uspela u svojim namerama da rasturi njihovu vezu, te mu Goca nije ostala dužna i odgovorila na prozivke.

Sada se stvar dodatno zakuvala jer se oglasio i Teodorina brat i izneo svoju verziju priče.

" Dosta sam ćutao i štitio. Ovo više neću da trpim. Dan 30. jula oko 18h pozivam Anđela pošto sma čuo da mi sestra nije ok kao ni on. Pozivam da vidim o čem use radi. Govorim: Šta vas boli ona stvar za novinare i za porodice. Devet meseci ste bili zajedno i izdržali pakao u Zadruzi. Zar ćete da dopustite da onaj dirljiv nastup na poslednjoj Zadrugoviziji padne u vodu, zbog novinskih nastupa i mišljenja porodica? Jedini odgovor koji sam dobio jeste, citiram: Džaba meni i veza i ljubav ako moja mama nije dobro i ako pati" E sad, kako vi tumačite ovo? Ja lično više nisam imao ništa da kažem. Ne krivim Anđela, želim mu sve najlepše, ali ne volim kad neko svaljuje krivice na druge.

Anđelo mu nije ostao dužan, pa mu je odgovorio i nije štedeo reči.

"ja ću kao i uvek da ostanem dosledan sebi pa se neću ovako prpeucavati sa tobom šmekeru. Pitaj sestru zašto nismo zajedno, bilo bi bolje nego da s...š ovde".

Nakon toga, oglasila se i pevačic, ali je bila kratka i jasna.

