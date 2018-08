ANĐELO NIJE SMEO DA PRENOĆI KOD TEODORE, ALI JE VARAO BEZ PROBLEMA? Bivši zadrugar zgranuo sve: Tako je i Sloba demantovao da nema ništa s Lunom i da nikada ne bi prevario svoju ženu! (VIDEO)

Teodora Džehverović i Anđelo Ranković od početka veze bore se s olujnim vetrovima. Nakon žučnih rasprava koje su vodili međusobno, ne bi li uplovili u mirnu luku, naišli su na osude zadrugara, porodice, javnosti uopšte... To je, izgleda, učinili svoje i par nije izdržao pritisak, te su raskinuli.

Međutim, koliko o vezi, toliko se danas o njihovom raskidu priča! Milan Milošević otkrio je tim povodom detalje koje je malo ko znao.

"Ovo (raskid) je bilo neminovno. Njegovi ne mogu da prihvate Teodoru, oni to ne kriju. A ona je uvek bila diplomata u odgovorima, tačno je znala šta da kaže, a šta ne treba da kaže, to mi se svidelo. Sada, evo šta se izdešavalo... Prezauzeta je, pa je, mislim, tu došlo malo razdora između njih. Ne provode više sve vreme zajedno. Ona je, kada je izašla, iznajmila stan, to svi znate. On u tom stanu nikada nije smeo da prenoći, tako sam čuo! Kap koja je prelila čašu je situacija sa izvesnom Lijom, s kojom je Anđelo proveo noć... I Sloba je demantovao treći dan da nema ništa s Lunom i da nikada ne bi prevario svoju ženu! Što kaže Goca - ne može vatra kraj slame nikako, a da ne plane. I, to je to", rekao je u emisili "Zadruga, narod pita" Milan i zaprepastio kako sve prisutne, tako i sve one kraj malih ekrana.

