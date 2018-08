AKO NASTAVI OVO DA RADI, NAPRAVIĆU MU PAKAO OD ŽIVOTA: Teodorina majka se obratila Rankoviću, uzela stvar u svoje ruke!

Gordana Džehverović, majka pevačica Teodore Džehverović i bivša učesnica "Zadruge", rešila je da stane u zaštitu svoje mezimice.

Ona više ne može da trpi uvrede koje Predrag Ranković, ujak Teodorinog bivšeg dečka Anđela, njenoj ćerki upućuje, pa je rešila da pravdu potraži na sudu.

"Ja ne mogu da razumem da neko ne ume da podrži ljubav dvoje mladih ljudi. Od trenutka kada sam saznala da se moja ćerka i Anđelo zabavljaju bila sam velika podrška i svi to vrlo dobro znaju. Moje dete nijednog trenutka nije pokazalo bilo kakvo nevaspitanje pred kamerama u rijalitiju, a smeta svima kao trn u oku. Svakakve poruke sam dobijala od raznih fan stranica gde jasno piše kako Predrag Ranković vređa moje dete i naziva je svakakvim imenima. I novinski natpisi sve to potvrđuju, a da ne pričam koliko ima živih dokaza. Do sada se nisam bavila time, ali sam rešila da konačno uzmem stvar u svoje ruke i okončam ovu agoniju. Kada budem imala sve crno na belo, obratiću se nadležnim organima. A ako Peđa nastavi da radi ovo što radi, napraviću mu pakao od života. Kad može njegova porodica svašta da priča za moje dete, zašto ja na kulturniji način ne bih mogla da se pozabavim njima. Svakom po zasluzi", rekla je Goca i dodala da Anđelo još uvek ne može sam da misli svojom glavom:

"Lično nemam ništa protiv Anđela, odmah da se razumemo, on je jedan divan dečko i nisam mogla da budem srećnija što je sa mojom ćerkom i što se odlično slažu. Ali on je još uvek pod velikim uticajem svoje porodice i jasno mi je da mnogo utiču na njega. Njihova veza i jeste pukla zbog toga što su se svi mešali u njihov odnos i pričali svašta. A njegovoj porodici neka je na čast. Ne znam samo koji je razlog da toliko ne vole moje dete, koje pritom ništa loše nije uradilo. Mislim da oni Teodoru nikada neće prihvatiti. Ja sam lično ogorčena jer moja ćerka nije zaslužila da joj neko takve stvari upućuje. Ona ima pre svega kućno vaspitanje, nikada nisam dozvoljavala da me deca ne poštuju, a još manje da ne poštuju druge. Mnogo vremena sam provodila sa decom i uvek sam im bila najveći prijatelj. Mi smo, za razliku od Rankovića, jedna liberalna porodica, sušta suprotnost njima, tako da sumnjam da će se u budućnosti nešto promeniti. Ja razumem njihovu brigu i činjenicu da za svog mezimca žele najbolje, ali ako su pratili rijaliti, a pratili su, valjda su skontali kakva je Teodora i šta od nje mogu da očekuju, a šta ne. Za neke ljude je moja porodica nenormalna, ali ja tu ništa ne mogu da promenim. Ko nas voli, voli nas", zaključila je Džehverovićka.

