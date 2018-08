JELENA GOLUBOVIĆ U RANAMA, PREŽIVELA PAKAO: Komšinica ju je napala nožem, a evo šta je rediteljka rekla u policiji!

Rediteljka i rijaliti zvezda Jelena Golubović proživljava pakao, nakon što je komšinica sa nožem u ruci krenula ka njoj govoreći joj kako će je ubiti. Sve se odigralo u zgradi gde živi u užem centru Beograda u noći sa ponedeljka na utorak.

Ona je drhtavim glasom ispričala da je tiho razgovarala sa drugaricom iz zgrade, kada se pojavila komšinica koja joj je pričala da će je ubiti, a onda je izašao i njen suprug.

foto: Printskrin

"Sinoć oko 02:15 časova sa svojom komšinicom, sedela sam na njenoj terasi koja se nalazi na prvom spratu. Pričale smo tiho o ljubavnim problemima. U jednom trenutku komšinica sa trećeg sprata je izašla na prozor i krenula da viče: "Imate li vas dve svoj stan?", ja sam joj na to odgovorila: "Mi nikog ne ugrožavamo, znam da si prijavljivala moju majku kada je držala hostel, bolje da me ne diraš jer mogu i ja da progovoril i da kažem tvom sinu da je usvojen!", na šta je ona rekla: "Ubiću te majke mi i to dva puta".

Nakon tih mojih reči ona je izašla iz stana, prošla je pored moje mama koja je u međuvremenu čula galamu i rekla joj je: "Kunem ti se ubiću je". Dok je došla do mene, ja sam već bila na vezi sa policijom i ona je to čula. Tada je i njen muž strčao dole i pokušao je da razvali prozor kako bi došao do mene, ali nije uspeo u tome, jer se verovatno i on uplašio kada je video da pričam sa policijom. Takođe su izašle i komšije koje su zadržale da mi ne bi prišao.

Napominjem da sam sigurna da je držala nešto u ruci i mislim da je to bio nož. Vrlo brzo je došla i policija koja me je spasila. Ja sam bila i uplašena i uzela sam i neke lekove kako bih se smirila. To je sve što imam da izjavim", rekla je Jelena Golubović u policiji.

Takođe, od prevelikog stresa i drame koju preživljava, Jelena Golubović se čak saplela i pala, zbog čega sada ima ranu na kolenu. Podsetimo, Jelena je imala u planu da narednih dana putuje sa svojim izabranikom u Veneciju, ali je nakon ove drame odložila sve obaveze, putovanja i planove koje je imala za naredni period.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink/ Foto: Damir Dervišagić

