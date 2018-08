EKSKLUZIVNO! ISPOVEST PRVE ŽENE SINANA SAKIĆA: Sabina je rasturila moj brak sa njim, a ovo mi je bio najveći UDARAC!

Velida Milkić, prva supruga pokojnog Sinana Sakića, u intervjuu za Kurir otkriva da je ostavila legendarnog pevača jer se u njihov brak umešala Sabina, kojoj je on napravio dete iako je bio oženjen.



Dva i po meseca posle odlaska zvezde Južnog vetra počinju sve više da isplivavaju porodične tajne, a u javnost ih iznose članovi njegove porodice zbog međusobno narušenih odnosa. Motiv je Sakićevo nasledstvo koje nije podeljeno, ali su problemi mnogo dublji i kompleksniji. Sve je, prema rečima Velide, počelo pre skoro četiri decenije, kada se u njen brak sa Sinanom umešala Sabina.

foto: Dragana Udovičić

- Sinan i ja smo se rastali zbog nje. On se viđao sa Sabinom dve godine dok smo bili u braku, nas dve smo bile trudne u isto vreme, ja sam nosila Medu, a ona Đulkicu. To je bila javna tajna u Loznici. On je pomalo pevao i svirao bubnjeve dok smo bili u braku, snimio je tri singlice, a tek kasnije je počeo ozbiljnije da snima - priča Milkićeva.



Posle razlaza s pevačem, ona se vratila u Bosnu s novorođenim sinom Medom, dok je stariji Rašid ostao sa ocem i maćehom.

- Ćelo (Rašid, prim. aut.) jeste Sinanovo prvo dete, njega je mnogo voleo. Želim da se zna da je Sabina bila ta koja je moju decu odbacivala, samo je svoju decu gledala. To traje 37 godina, otkad sam se ja razvela od Sinana. Rašid je imao tri godine kada smo se rastali, a Medo je imao deset meseci. Sudski su obojica pripala meni, ali je Sinanov otac mnogo voleo Rašida, tražio je da dete ostane s njima i ja sam na kraju popustila.

foto: Privatna Arhiva

Redovno smo se viđali sve do rata u Bosni, s tim što ja nikada nisam bila u kontaktu sa Sabinom, nismo se ni srele i ne želim nikada da je vidim. Ta žena toliko mrzi moju decu da ja to u životu nisam videla nigde. Medu su odbacili bez razloga, Sinan ga je retko viđao. Pre 17 godina kupili su mu stan, ali nisu hteli da ga prevedu na njega, sva imovina je na Sabinino ime - kaže Velida, dodajući da je pokojni pevač bio pod velikim uticajem svoje druge supruge.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

- Sabina je igrala opasnu igru. Sinan je samo radio za nju i njenu decu, a mojoj nije dao ništa. Rašid jeste pravio greške, ali za to je kriva Sabina, ona ga je napravila takvim. Evo i sad ga provocira, pravi smicalice od prvog dana otkad je Sinan umro ne bi li Rašid napravio neku glupost, pa da ga opet odvedu u zatvor. To se neće desiti! Moj sin je unajmio advokata i sve će ići legalnim sudskim putem - poručuje Milkićeva.

Velida tvrdi

Đulkica je bila u zatvoru zbog krađe

Velida kaže da je netačna priča da je njen sin opljačkao Sinanovu kuću i navodi da je pokojni pevač imao velike muke i s ćerkom Đulkicom.

- Sabina je izmislila da je Rašid opljačkao porodični sef. Đulkica je isto pravila probleme Sinanu, gore nego Rašid. Šta je ona radila, bože sačuvaj. Ona je pre tri godine nešto krala po Nemačkoj, pa je zbog toga bila u zatvoru, Sabina je išla da je izvlači.

foto: Zorana Jevtić

A što se tiče Sinanove majke, nju nikada nisu gledali. Ceo život je bila jadna i bedna. Sinan je kao čovek bio dobar, ali je bio pod Sabininim uticajem i zato je tako sve ispalo. Njega mi je veoma žao. Baš sam Rašidu rekla tri dana pred Sinanovu smrt da bih volela da ga obiđem i da mu kažem da sam mu oprostila za sve ono ružno što mi je napravio. Najveći udarac mi je što me je prevario sa Sabinom i ostavio me sa dvoje dece.

Ljiljana Stanišić/ foto: Privatna arhiva

