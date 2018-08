AKO SLOBA I KIJA UĐU U ZADRUGU BIĆE PROBLEMA: Luna priznala, OVO joj se nikako ne bi svidelo! (FOTO)

Luna Đogani, drugoplasirana učesnica prve sezone "Zadruge", ući će i u drugu sezonu ovog šou programa koji preti da sruši sve rekorde gledanosti na ovim prostorima, "Zadruge 2".

Ona će se takmičiti sa još pedeset zadrugara za laskavu titulu i pobedu, ali Lunini ciljevi su sada malo drugačiji i deluje da je glavna nagrada uopšte ne zanima.

Đoganijeva je gostovala u emisiji i tom prilikom otkrila koji su njeni razlozi ulaska u ovaj rijaliti format.

"Da, ulazim u "Zadrugu 2". To niko nije očekivao, bio je to veliki šok, prvenstveno za moju porodicu. Ali eto, ja sam to sama odlučila, to je bila moja želja. Pružila mi se još jedna prilika da ispravim neke stvari koje nisam uspela u prvoj i da pokažem kakva je Luna Đogani, da se družim i zezam, i da budem pozitivnija nego što sam bila u "Zadruzi 1". Imam neke nedovršene stvari", rekla je Luna.

Svi su želeli da čuju i šta bi se dogodilo da se, pored blogerke, u Belu kuću usele i njen bivši dečko Sloba Radanović, sa bivšom suprugom Kristinom Kijom Kockar.

"Neće. Prvo, ne verujem da će oni ući. Videla sam da je svako našao svoj put, ja im želim svu sreću. Ni ne razmišljam o tome, ja tamo ulazim zbog sebe, sigurno ću biti sama za sebe i želim da se stvarno predstavim onako kako sam zamislila. Pružena mi je druga prilika da to ispunim kako želim", navela je Đoganijeva.

Da li će se scenario iz prve sezone ovog programa ponoviti i u "Zadruzi 2" ili se ljubavni trougao zauvek raspao saznaćemo vrlo brzo.

