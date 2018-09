ŠOK INTERVJU! SLOBA RADANOVIĆ KAKVOG DOSAD NISTE UPOZNALI: Pevač progovorio o skandaloznim detaljima iz života sa Kijom, dugovima, kokainu, golim slikama...

Nakon izlaska iz rijalitija „Zadruga“, donžuan iz Šimanovaca ostao je i bez žene i bez ljubavnice.

Ipak, kako kaže, to mu ne smeta jer je sada posvećen isključivo poslu. Slobodan Radanović je uprkos svemu postao miljenik žena, o čemu svedoče i njegovi nastupi, kada mu na binu bacaju donji veš.

Od izlaska iz rijalitija imao si više od 60 nastupa. Fascinantno je kako si se odmah latio mikrofona, a devet meseci u "Zadruzi" jedva da si otpevao nešto. Kako si se usudio na tako ozbiljan korak, ne znajući u kom stanju je tvoj glas?

- Ispao sam malo iz ritma, zaista. Ranije sam mogao da spojim i po nekoliko svirki dan za danom, a sada mi je to malo teže. Osetio sam da u jednom trenutku nisam bio u formi, ali lagano sam se vratio.



Šta ti je bilo najteže kada si napustio rijaliti?

- Imao sam paranoju od ljudi. Čudan je osećaj. Svi znaju sve o tebi, a ti o njima ništa.

Da li si se plašio nakon izlaska. O tebi sve znamo, ostala je još samo krvna grupa…

- Ne znam ni ja koja sam krvna grupa. Nisam se plašio, ali sam imao neki čudan osećaj, bio sam nesiguran.

Da li ti smeta to što je tvoja bivša žena postala pevačica?

- Naravno da mi ne smeta, drago mi zbog toga. Ja sam bio taj koji joj je govorio da je talentovana i da ima sluha, ali ona to nikada nije ozbiljno shvatala.

Da li si razmišljao o duetu sa Kristinom i "Ministarkama"?

- Neka one razmišljaju o duetu sa mnom.

Sada o tvojoj bivšoj ženi pričamo kao o koleginici. Kako se ti osećaš?

- Čudno. Sve mi je to sveže! Šta god da se dogodilo između nas, ja sam joj rekao da ću biti tu za sve što joj treba.

Nakon njene pobede, kruže priče da je cela ta "afera" između vas dvoje bila nameštena…

- Budalaštine! Sa moje strane nijedan procenat nije namešten. Išao sam onako kako sam mislio da bi trebalo.

Zašto si dozvolio da te ona onoliko napada u rijalitiju, a ti si ćutao. Nemoguće je da nisi imao ništa da kažeš…

- Šta god da sam rekao, ljudi bi to shvatili na pogrešan način i mislili bi da ja želim da se operem od svega. Shvatio sam da je najbolje da ćutim. Nisam hteo da iznesem neke stvari iz našeg života, jer verujem da će vreme pokazati kakav je ko. Sve više ljudi menja mišljenje o meni, i to pozitivno.

Čini se da je Kristina na sve načine pokušavala da napravi žrtvu od sebe u rijalitiju…

- Pa dobro, ona i jeste bila žrtva.

Vas dvoje ste u rijalitiju otkrili da ste bili pet godina u vezi, a da poslednje dve niste imali seksualne odnose. Međutim, ipak ste se venčali… Kako je moguće da jedan mladi par donese tako ozbiljnu odluku, a da određene stvari ne štimaju?

- Dugo smo živeli odvojeno, jer je ona radila u inostranstvu i viđali smo se jednom u dva-tri meseca. I meni je to sve bilo čudno. Imao sam utisak kao da imam cimerski odnos sa njim.

Zašto si je pitao da se uda za tebe?

- Voleo sam je, a mislili smo da će taj korak da nas zbliži i vrati na neki stari put strasti.

Da li ste se videli posle rijalitija i bili intimni?

- Ne. Kristina je prelepa devojka i seksepilna je, ali ne gledam je više na taj način.

Da li ti je krivo što je Luna na kraju ispala najveći problem tvog odnosa sa Kijom. Čini se da je ona samo išla srcem…

- Krivo mi je zbog toga. Ne mislim da sam se ogrešio o Lunu, uvek sam bio tamo za nju, ali se ona ponašala kao dete. A ja ne mogu to da trpim! Sebi sam uništio život.

Pa ako si već, kako kažeš, uništio svoj život, zašto niste ostali zajedno?

- Kada nešto ne valja, onda ne mora da se nastavi po svaku cenu.

Koliko sam shvatila, ti si se i oženio po svaku cenu, a tada ti nije bilo dobro u vezi sa Kristinom?

- Nije baš tako, nije po svaku cenu. Nama je sve bilo lepo, samo je falila strast i hemija.

Da li si zaista u rijalitiju hteo pomirenje sa Kijom?

- U jednom trenutku jesam. Zapitao sam se da li ona želi meni da oprosti. Ali nisam mogao sebi da utuvim u glavu da je to bilo iskreno. Čini mi se da sam bio u pravu.



Tvoja bivša žena sada svakog dana ima novog momka…

- Nisam ljubomoran! Ko zna da li je sve to istina.

Kija je često pričala kako je konstantno zoveš nakon izlaska iz rijalitija…

- Neka je njoj na čast ako je to zaista rekla. Neka svi svakog zovu kao što Sloba zove Kiju i niko neće biti uznemiravan.

Luna ulazi u "Zadrugu". Šta misliš o tome?

- Čuli smo se i rekao sam da joj želim svu sreću. Rekao sam da iskulira, da ne naseda na provokacije…

Da li ćeš joj biti podrška u studiju, s obzirom na to da je Anabela izjavila da više ne želi da se meša u njene poslovne odluke i ponovni ulazak u "Zadrugu"?

- Ne bih, zaista!

Zašto ne? Pa ti si želeo da se razvedeš zbog nje?

- Ima ona ljudi koji pre mene treba da joj budu podrška.

Tvoji roditelji su mnogo patili dok si bio u rijalitiju. Kako su sada?

- Bogu hvala, dobro! Ja sam izašao i sada su odlično. Kad god imam vremena, odlazim kod njih.

Da li su tvoji roditelji prihvatili Lunu samo zato što ona nije Kija… Kako je tvoja bivša žena često isticala?

- Naravno da ne. Mojim roditeljima se Luna dopala zato što je kulturna i fina. Ako je neko imao lepo mišljenje o Kristini, ako je neko dočekivao Kristinu kad dođe, a retko je dolazila, onda su to bili moji roditelji. Moja majka ju je gledala kao svoje dete.

Njena majka je govorila kako su te oni izdržavali, kako ti je Kija davala novac, a ti ništa nisi radio, pa čak nisi znao ni sijalicu da zameniš u stanu…

- Ako oni kažu da jesu, onda jesu! Naravno da me nisu izdržavali. Ja od svoje 13. godine radim. Bili su tu svakakvi poslovi da bih imao svoj džeparac. To su bili poslovi od građevinskih do nekih sezonskih poslova. A te priče da su one mene izdržavale… Pa ja kada bih sad dočekao da me izdržavaju, ja bih se obesio i bacio se s mosta.



Nadica je pričala i kako si birao mesta na kojima ćeš pevati, govoreći da ne možeš da nastupa po rupama, te da su ti honorari mali…

- Nikada mi nije predstavljalo problem da pevam bilo gde. Istina je da sam odbijao neke nastupe zbog užasno malog honorara ne želeći da degradiram sebe. Znao sam koliko vredim i nisam hteo da idem ispod svoje cene.



U tvom autu je pronađena droga. Šta se desilo?

- Moj prijatelj i ja smo odvezli jednog našeg poznanika iz kluba do kuće, jer nas je on zamolio. Zaustavila nas je policija, bila je rutinska kontrola, a onda su na kraju kod njega našli drogu. Dali smo izjave, ja sam rekao da odmah želim da uradim sve testove. Mogu da me povezuju sa svim i svačim, ali ne i sa drogom.

Kad smo već kod afera, pisalo se i da si slao Marku Zecu gole fotografije…

- On je meni slao poruke i slike, ali sam mu rekao da nisam u tom fazonu. Očigledno da je svako hteo zrno neke popularnosti da stekne na bilo koji način. Evo, sad mi prišivaju i neko dete. To su bolesni ljudi.

Da li ćeš ti njoj da tražiš pare od pobede u rijalitiju? Ipak ste tada bili u braku…

- Ma ne, šta će mi? Ja sam osoba kojoj pare nisu sve u životu. Tuđi novac mi ne treba.

S obzirom na to da Kristinu i tebe zastupa isti menadžer, ko ima veću cenu za nastupe?

- Slična nam je cena.

Kako može da bude ista cena nekome ko se takmičio u muzičkim takmičenjima i nekome ko peva na plejbek na nastupima… Kako to komentarišeš?

- Sve ima svoj rok trajanja. Videćemo kako će dalje da se odvija…



Pisalo se da nisi imao seks 112 dana. Da li je to moguće?

- Sve je moguće. Možda se i zamonašim

