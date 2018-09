NA METI SAM CELOG BALKANA! SAMO NEKA ZAVIDE: Karleuša otkrila zašto je SVI MRZE! Objašnjenje će vas ODUVATI! (FOTO)

Pop diva Jelena Karleuša poznata je po izjavama kojima šokira region. Novim tvitom o sebi i svojoj karijeri uspela je da podigne veliku "prašinu". Ona se osvrnula na to zašto baš ona na meti čitavog Balkana.

foto: Printscreen Instagram

“Kako bih objasnila to što sam uvek na meti čitavog Balkana? Vrlo jednostavno. Najlepša sam, najpametnija i najtalentovanija. Na sve to i bogata. Naravno da će mnogi mrzeti.” MOLIM VAS CITIRAJTE ME FOREVER", napisala je samouvereno pevačica.

“Kako bih objasnila to što sam uvek na meti čitavog Balkana? Vrlo jednostavno. Najlepša sam, najpametnija i najtalentovanija. Na sve to i bogata. Naravno da će mnogi mrzeti.”

MOLIM VAS CITIRAJTE ME FOREVER.

Hvala😂😘😉🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/eem9vTWkZd — JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) September 5, 2018

Kurir.rs/ Foto: Marina Lopičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir