POSTAVILA SAM USLOVE SAŠI POPOVIĆU I DA NIJE RAZMOTRIO, OZBILJNO BIH RAZMISLILA: Marija Šerifović otkrila šta ćemo gledati u novim Zvezdama Granda! (VIDEO)

Pevačica tvrdi da će nova sezona "Zvezda Granda" biti fokusirana isključivo na kandidate, a ne na članove žirija.

Rasprave, žestoke svađe, uvrede…predhodne dve sezone bilo je žestoko u muzičkom takmičenju "Zvezda Granda", ali u ovoj sezoni dolazi do promena. Na Košutnjaku, na sastanku sa direktorom Sašom Popovićem, došla je jedna od omiljenih članica žirija, Marija Šerifović i otkrila je da će novi krug muzičkog takmičenja biti više fokusiran na kandidate, nego na članove žirija.

- Ove sezone postavila sam uslove i zahteve Saši i veoma mi je drago što je on imao sluha za njih. Da ih nije razmotrio i prihvatio, debelo bih razmislila da li bih se vratila u stolicu i žiriranju. Dosadilo mi je da slušamo svađe, svima je…Koga više briga da se svađaju Jelena i Viki, koga briga sa kim se ja prepirem. Svi želimo da vratimo "Zvezde Granda" na onaj stari put i da to bude ono pravo muzičko takmičenje koje je nekada bilo. Ove godine slogan bi trebalo da bude "A sad malo oni" i naravno mi kao žiri koji ćemo da ih usmerimo i damo im prave muzičke savete - iskrena je Šerifovićka.

foto: Printscreen/TV Prva

I ove sezone muzički žiri neće se menjati, a novine koje Saša Popović već dugo najvljuje, otkrila nam je Snežana Đurišić.

- Sve je novo u ovoj 12. sezoni od scenografije, načina žiriranja, celog takmičenja se menja. Saša Popović neće ni ove godine omanuti kao što nije ni prethodnih godina, možemo samo da budemo bolji. Ja sam član produkcijskog žirija, a naša stalna postavka žirija neće se menjati, ono što je dobro to se nikada ne menja - iskrena je pevačica koja ne može da dočeka 22.septembar kada će se emitovati prva epizoda "Zvezda Granda".

Ljuta rivalka Jelene Karleuše, Viki Miljković, ističe da će ova sezona biti najbolja do sada i otkriva koja će njena biti njena taktika protiv dive.

- Ovo će biti najluđa sezona do sada, tako mi je Saša rekao. Mnogi su me pitali da li bih izbacila Jelenu Karleušu zbog naših stalnih svađa, ali ja to ne bih ništa menjala. Ja nisam osoba koja se svađa, ali zbog sukoba mišljena sa Jecom moram da pokažem svoj stav i zube. Dovoljno sam bila oštra u svađama sa Karleušom, i nastaviću tako – rekla je Viki.

Pogledajte u video snimku šta je Marija izjavila.

Kurir.rs, Alo / Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir