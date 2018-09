KARLEUŠA ORGANIZOVALA RASKOŠNU ROĐENDANSKU ŽURKU ZA ĆERKE: Kakva mala bajka?! Ovo izgleda kao nečija SVADBA! (KURIR TV)

Pevačica Jelena Karleuša ćerkama Niki i Atini upriličila je raskošnu proslavu devetog i desetog rođendana. Mnoge poznate ličnosti došle su da podele njenu radost i ponos, a ona nije štedela na svojim voljenim devojčicama.

Naime, kada smo je upitali koliko joj je vremena bilo potrebno da osmisli ovu malu bajku, prekinula nas je rečima:

"Mala? Ovo izgleda kao nečija svadba! Ja sam se potrudila da bude kao velika bajka! ...Malo vremena, malo ideja i puno para", odgovorila je i dodala: "Bilo je ljudi koji su imali mnogo više ideja i baš su lepo osmislili sve. Platiš i imaš bajku", zaključila je.

foto: Screenshot

Takođe, Jelena je otkrila i šta su devojčice poželele da dobiju na poklon.

"Instagram su želele, to je jedino što je sigurno! One imaju neke neverovatne želje, uglavnom je to vezano za životinje po ulicama koje skupljaju i donose kući, ali Instagram... tu želju im nisam ispunila. Zato što ne mogu i moj Instagram i njihov da hendlujem, stvarno, ja sam jako umorna žena, žena u godinama... ne mogu više! Kad pomislim da njima tek sledi pubertet, Instagram, momci i ludnica, ja... stvarno mislim da nemam snage za to", nasmejala je ona konstatacijom.

(Kurir.rs/Foto: Screenshot)

Kurir

Autor: Kurir