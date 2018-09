JELENA KARLEUŠA UDARILA ŽESTOKO NA LJUBIMCE POLA SRBIJE: Oni su polusvet, samo se je.u i biju! GNUŠAM IH SE!

Jelena Karleuša zgrožena je ponašanjem učesnika aktuelnih rijaliti šou-programa. U intervjuu za Kurir mala od skandala govori o odlasku Ace Lukasa iz žirija "Zvezda Granda", kao i o rijaliti junacima Slobodanu Radanoviću i Kristini Kiji Kockar, ali i o tome po koju cenu bi se pomirila sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Na početku razgovora, pop zvezda nam je otkrila šta misli o "Zadruzi" i "Parovima".



"Ovde se ljudi samo je*u i biju i to nam deca gledaju. Moramo da spasemo omladinu od toga. Ja svoje stavove o tome iskazujem na Tviteru i gnušam se rijalitija. U inostranstvu se tačno zna na kojoj televiziji ide takav format - ne ide na nacionalnoj frekvenciji. Zna se šta može, a šta ne može. Ovo je prestrašno".



Ali i ti si bila učesnik jednog rijalitija, pojavila si se u "Velikom bratu" pre nekoliko godina.



"Tačno, i moja majka je bila, ali to nije bilo kao što je sada. Samo ozbiljne budale mogu to da gledaju i da budu fanovi toga. Tada su se cenzurisale psovke. Danas gledamo kako polusvet, XY imena i prezimena, postaje parametar vrednosti. To nije više ni bruka ni sramota nego poremećaj društva. Ekspanzija rijalitija nastala je zato da bi se skretala pažnja sa stravične socijalne i političke situacije u zemlji".

Da li si uopšte znala ko su Sloba Radanović i njegova žena Kija Kockar, kao i ostali učesnici rijalitija koji su sada zvezde?



"Rekla sam da ću odbiti da odgovaram uopšte na pitanja o takvim likovima jer mi je ispod časti, a onda sam odlučila da je možda pametnije da na vrlo agresivan način kritikujem sve to. Ne želim da se taj polusvet vezuje uz moje ime jer ljudi koji su velike zvezde, koji su mnogo uložili u svoje karijere i imaju ozbiljne profesije ne treba da se stavljaju u isti koš sa njima. Njima je jedina uloga bila da jedu, spavaju, čačkaju nos i da zbog toga budu popularni".



Eto u Kini ne postoji rijaliti programi.



"Tamo nema ni interneta, ni Instagrama, ni Tvitera, a druga su ekonomija na svetu. Možda bi trebalo malo da se ugledamo na njih".



Nova sezona "Zvezda Granda" uskoro počinje, šta možemo da očekujemo?



"To će biti zaista nešto neviđeno. Konačno imamo pravo da od kandidata pravimo po našem nahođenju zvezdu - kako mi mislimo da ona treba da izgleda, da se ponaša, igra, peva, oblači se. Do sada je žiri bio najveća zvezda, takmičari su bili u drugom planu, a sada je došlo vreme da nas neko zameni. Nisam imala priliku da nađem neku devojku i da kažem: 'E, sada ne možeš tako da se obučeš, nemoj tako da stojiš, nemoj tu pesmu da pevaš, debela si, klempava si, kosa ti je grozna, gledaj ovako u kameru.' Delićemo se u grupe i sve što ne bude kako treba, ispravićemo i napraviti pravu zvezdu - kakvu ovaj projekat zaslužuje".

Da li ćeš možda svoje kandidate voditi u Kinu da ih obučavaš po svetskim standardima?



"Vodiću ih na jedno neverovatno mesto".



Šta se zaista dogodilo između tebe i Ace Lukasa?



"To što on nije deo 'Zvezda Granda' nema veze sa mnom. Meni je žao što nije član ove sezone. Smatram da smo njegovim nepristankom dosta toga izgubili jer novi format bi mu se veoma dopao".

Spekuliše se da te je smrtno uvredio.



"Mi jesmo zaratili pred kraj sezone, ali to se dešavalo mnogo puta. Bilo je i gorih svađa. Ja sam njemu prelazila bukvalno preko svega".

Po koju cenu bi se pomirila sa Cecom Ražnatović?



"Sa svima bih se pomirila, ali sa njom ne. Neke stvari nemaju veze sa svađom. Aca i ja se svađamo, i ja sam već zaboravila to. Postoje neke stvari koje se ne opraštaju, to u našem slučaju definitivno nije svađa".

