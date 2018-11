DARIN BIVŠI MUŽ NE ODUSTAJE OD TUŽBE PROTIV KARLEUŠE: Moraće da mi plati 25.000 evra, goniću je do Strazbura!

Milan Kesić, bivši suprug Dare Bubamare, kaže da nema šanse da odustane od tužbe protiv Jelene Karleuše i da će biti prinuđen da je goni čak i do Strazbura, ukoliko bude potrebe za to.



Spor između pevačice i biznismena iz Francuske datira još od pre nekoliko godina, kada je JK, prema njegovom tvrdnjama, neovlašćeno obradila pesmu "Krimi rad". Kako je Kesić zastupnik autora sporne numere koja je prvo objavljena u inostranstvu, on je pokušao s Jelenom da se dogovori van suda, ali to se nije završilo uspešno. Tužbu je podneo 2015. i postupak je još uvek u toku.

Ni Dara ne može da pomogne JK

Bubamara i Karleuša bile u ratu kad je podignuta tužba U vreme kada je Kesić tužio Karleušu, ona i Dara nisu govorile, a prethodno su se svađale preko medija i čak završile na sudu. Ove godine su se pomirile, pa je Jelena čak gostovala na Bubamarinom koncertu u Beogradu, i od tada pljušte međusobni komplimenti. foto: Dragana Udovičić Međutim, kako saznajemo, njihovi privatni odnosi nemaju veze sa sporom koji Kesić vodi protiv Karleuše, te Dara samim tim ne može da utiče na bivšeg supruga da povuče tužbu protiv njene stare-nove prijateljice.

Prema saznanjima Kurira, naredno ročište je zakazano za nešto manje od mesec dana, kada bi oboje trebalo da se pojave pred sudijom, daju svoje iskaze i prilože dokaze. Ove informacije potvrdio je i Kesić u izjavi za naše novine.

foto: Damir Dervišagić

- Tačno je to što ste čuli, sledeće ročište između mene i Jelene je 12. decembra u Beogradu. Ne mogu da odustanem jer je tužbu podneo Ikbal N'kouboi, čije je umetničko ime TLF. On ima ugovor s mojom firmom, ja ga zastupam za ceo svet. Karleuša nije imala dozvolu ni za snimanje, a nema ni za izvođenje pesme "Krimi rad" i ja u ovoj situaciji ne mogu ništa da promenim, iako znam da je ona sada dobra s Darom. Na suđenju u decembru moramo se pojaviti i Karleuša i ja, više nema odlaganja - rekao je Darin bivši muž.

Ako sud u Beogradu usvoji tužbeni zahtev Kesića i njegovog klijenta iz Francuske, Jelena će morati da im isplati pozamašnu svotu novca.



- Moj advokat je pokušao s njom vansudski da se dogovori, ali ona to nije htela, nije se uopšte odazvala. Klijent kojeg zastupam želi u ovom procesu da ide do kraja, ako bude trebalo i do Strazbura. Naš odštetni zahtev je 25.000 evra i to će Jelena morati da nam plati. Ako ne bude htela, onda će se taj novac prinudno naplatiti blokadom računa ili zaplenom imovine. Žao mi je što je ovako ispalo - zaključio je Milan za Kurir.



Jelena Karleuša nije odgovarala na naše pozive.



Ništa od ljubavi s bivšom



Dara mi je prijatelj

Milan kaže da mu smeta kad vidi natpise u medijima o tome da on želi ponovo da bude s Darom, jer su njih dvoje samo prijatelji i nema šanse za novi ljubavni početak.

foto: Privatna Arhiva

- S Darom sam u prijateljskim odnosima, ništa više od toga. Imamo dete, o kojem oboje podjednako brinemo, i jedino će nas to uvek spajati. Ni ona ni ja nemamo ambicije da ponovo budemo zajedno. Imam ozbiljnu vezu sa devojkom Marijom, zajedno smo već pet godina i ne prija mi nimalo kad vidim insinuacije o meni i Dari. S druge strane, mislim i da Dara zaslužuje, kao majka mog sina, da se više ne polemiše o ovoj temi - smatra Kesić.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, Ivan Ercegovčević/ Foto: Dragana Udovičić, Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir