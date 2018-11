KARLEUŠA SARAĐUJE SA KONKURENCIJOM SAŠE POPOVIĆA: Mitrović mi nudi pomoć! Čuda su MOGUĆA! (FOTO)

Jelena Karleuša šokirala je Sašu Popovića kad je otkrila da joj je Željko Mitrović ponudio pomoć i saradnju kada su u pitanju kandidati "Zvezda Granda" kojima će ona biti mentor!

Nakon što su nedavno jedno drugom pružili ruku pomirenja, spekuliše se da će se "mala od skandala" uskoro i zvanično pojaviti na TV Pink i promovisati svoje nove pesme. Ipak, Mitrović je otišao i korak dalje i ponudio Jeleni pomoć oko kandidata konkurentskog takmičenja. Karleuša je to otkrila tokom poslednje epizode "Zvezda Granda" i to revoltirana time što Saša Popović konstantno pominje njenu rivalku Cecu Ražnatović.

"Viki Miljković će raditi s kandidatima u Cecinom studiju i imaće njenu podršku. Snežana i ja isto imamo dobre pomoćnike, a Jelena će raditi s Milijem, što nas je iznenadilo", rekao je Saša, a Karleuša mu je uzvratila i ućutkala ga.

"Nećeš verovati ko mi je ponudio saradnju i ko bi sa zadovoljstvom pružio usluge studija i snimanja. To je veliki šok. Da li veruješ da je najveći fan emisije čovek koji je direktna konkurencija? Željko Mitrović! On bi mi vrlo rado pomogao kao mentor. Čuda jesu moguća. Evo pozdravljam ga. Ti pozdravljaš Cecu, ja pozdravljam Željka Mitrovića", rekla je Karleuša.

Popović je ovu informaciju dočekao u šoku, pa je to tek nakon nekoliko sekundi prokomentarisao.

"Željko i ja se poznajemo 20 godina, mi smo prijatelji. Znam šta on misli i da on ovo takmičenje ceni, ma šta god rekao u medijima. Ja sam u njegovom studiju radio godinama, to je dobar studio, prema tome... ", nedorečen je bio Popović, što je nasmejalo čitav žiri, posebno Dragana Stojkovića Bosanca, koji je Karleuši pružio ruku.

"Zbunila si ga", rekao je on.



"Ako Željko bude pomagao Jeleni oko kandidata, mi znamo da će ti kandidati završiti u Zadruzi", rekao je Sale.

Jelena mu je rekla da mu naočare sikću od besa, a Sale je tada rešio da otkrije ko će pomagati njegovim kandidatima.

"Mi ćemo raditi s Lepom Brenom, Čolom i Merlinom", rekao je on.



"Šta je, gađamo se imenima", rekla je JK.

"Možda će ti pomoći i Kija Kockar", besno joj je odgovorio Sale, a ona je nonšalantno rekla:

"Zašto da ne. Sve što ima veze sa Željkom biće mi na raspolaganju", rekla je JK.

