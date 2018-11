OGLASILA SE SEKSI RIALDA: Progovorila o vezi sa Radanovićem pa otkrila neviđene detalje sa DRAMATIČNE RIJALITI ŽURKE! Ovo je razlog LUNINOG KIDANJA!

Rialda Karahasanović ceni da je neko u rijalitiju smišljeno "širio priče" kako je ona nova devojka Slobe Radanovića, pa je odlučila da stavi tačku na razna nagađanja.

"Nisam njegova devojka, samo se družimo. Mnogo smo dobri privatno, ali ništa više od prijateljstva se ne dešava", objasnila je supruga sarajevskog biznismena Aliju Lokvančića, koju već neko vreme spajaju sa Slobom.

Ipak, osetila je kako je Luna Đogani skenira pogledom. Za taj deo večeri rekla je da je bio izuzetno dramatičan.

"Čim sam tamo ušla, videla sam da me gleda ispod oka. Odmerila me je od glave do pete. Mislim da je čak neko unutra rekao da sam ja nova Slobodanova devojka i tu je nastala sva ta drama, ali Bože moj, šta da se radi", kaže Rialda.

Luni svakako nije bilo svejedno pošto je mislila da je Rialda Slobina nova devojka.

"Bilo je mnogo, mnogo dramatično, ali u svakom slučaju - meni je bilo lepo. Zaista, nova atmosfera, novo okruženje, ali da je bilo drame - bilo je", ističe ona.

Kurir.rs/Pink/Foto: Instagram screenshot

Kurir

Autor: Kurir