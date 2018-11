NEKA PRIČAJU ŠTA HOĆE, JA VOLIM TOG GADA! NAMERNO JE DOŠAO DA POLUDIM: Luna Đogani se totalno SLOMILA kada je Sloba napustio rijaliti, a tek kako se POZDRAVIO sa njom! (VIDEO)

Luna Đogani je doživela nervni slom nakon što je Sloba Radanović izašao iz rijalitija, s obzirom da joj je na kraju nastupa samo pružio ruku.

Blogerka je sve vreme pokušavala da ostane ravnodušna na svog bivšeg dečka, ali je on nije ni primećivao, što je kod Lune izazvalo suze i histeriju. U jednom trenutku Đoganijevu je čak tešio i Lepi Mića.

Na samom kraju žurke, Sloba je prišao Luni i pružio joj ruku, a ona je samo kratko rekla: "Ćao."

Posle toga ju je u pabu tešio Sava Perović, dok je ona lila suze i vikala.

foto: Prointscreen

"Je l' ono bio pozdrav, je l' sam to zaslužila, kakvo je ono ponašanje, ja sam želela da budem sa njim ceo život, on je bio moja sreća, moja ljubav! Ljubavice moja, je l' to način, namerno je došao ovde da ja poludim. On je odradio svoj posao, dobio je marketing, ja se ovde raspadam. On je ljubav moj života, on Sloba. Njega boli ku.ac za mene, on ima drugu devojku, on je moj život. Posle svega i sad bih mu dala sve, srce bi mu dala. Život bi mu dala ako mu bude trebao", pričala je Luna i dodala:

"Moja najveća bol je Sloba Radanović. Nisam uspela da se saberem, nisam. Pukla sam. Jeste li svi zadovoljni? Ništa mi nije pevao, dali sam zaslužila jednu pesmu, samo jednu pesmu. Zar samo jednu pesmu, ljubavice moja, za mene. Neka pričaju šta hoće ja te volim, gade, ti si moj. Toliko sam želela da te zagrlim, ljubavi moja. Moj jedini muškarcu. Video si mi suze, sad se sladi tamo", jedva je izgovarala Luna dok su je Savo i Adam držali.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir