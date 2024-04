"UŽIVAM DOK VODIM LJUBAV SA NJIM" Ruška Jakić osvojila DOSTA MLAĐEG DEČKA, pa svima otkrila njihovu INTIMU

Voditeljka Ruška Jakić i dalje pleni energijom tinejdžerke, a nedavno je pričala o mlađem partneru kojim je bila opčinjena.

- Moju energiju ne može retko ko da prati. Je l’ treba neko sa štapom u ruci da me vodi?Opisaću ti frajera koji postoje i kome sam napisala božanstveno pismo – rekla je Ruška jednom prilikom i istakla da mu je napisala pismo u kom je pohvalila sve njegove adute.

foto: Kurir Televizija

- Dopada mi se sve na tebi. Oči boje mode, kosa boje lešnika, osunčan ten, blistavi zubi, mišićavo telo, muziku koju slušaš kada mi praviš jutarnju kafu. Jedna šolja sa dve kocke šećera, sa tobom sam naučila da živim polako i da uživam u svim stvarima. A najviše u tvojim nežnostima, kada smo vodili ljubav između dva putovanja – kazala je voditeljka u emisiji "Magazin in" pre izvesnog vremena.

Inače, Ruška Jakić se udavala tri puta, a iz braka sa Laletom Nadeždićem dobila je ćerku Anu Nadeždić, za koju mnogi kažu da je ista majka.

Ruška je muž napustio kada im je ćerka imala samo tri meseca.

Kad je Ana imala četiri godine Ruška se udala za muzičara Voju Milinu i Ana se seća života sa tim čovekom kao divnog perioda odrastanja uz čoveka kojeg je smatrala drugim ocem.

foto: Kurir televizija

– Bio je veoma posvećen porodici, a prema meni se ponašao kao otac. Vodio me je na skijanje, naučio me je da plivam, odvodio me u školu i sve je bilo divno do moje 17. godine i drugog velikog životnog iskušenja za mene i moju majku kada je saznala da on ima ljubavnicu. Taj brak je propao, a ja sam se emocionalno anestezirala i zatvorila u sebe. Bol koji je krenuo nakon odlaska drugog najvažnijeg čoveka u mom životu je bio snažan – rekla je Ana svojevremeno za medije.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

10:02 A ŠTA ĆU? TO JE MOJ ŽIVOT! DA VRIŠTIM? DA SE BACAM PO PODU? Ruška Jakić kod Gajića, poslala SNAŽNU PORUKU: Sve sam iznela!