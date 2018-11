DUGO ČUVANA TAJNA ŠOKIRALA JAVNOST: Ana Sević 20 godina nije znala ništa o OCU, a iza svega se krije teška PORODIČNA PRIČA!

Ana Sević odrasla je sa mamom Danijelom, dok je s druge strane, doskora nije pričala sa ocem, a iza toga se krije porodična tajna.

Ana sa ocem nije imala nikakav kontakt dve decenije, nije je video ni kao bebu već kao odraslu devojku.

Dok mnogi za to krive njenu majku, očigledno je da su porodične razmirice izgladili jer Užičanin Vidan i njegova naslednica sada imaju odličan odnos.

"Ana i njen otac Vidan se nisu znali oko 20 godina. Nisu pričali, nikakav kontakt nisu imali za sve to vreme. Anina majka je kao mlada zatrudnela sa Vidanom i sa bebom u stomaku došla u prestonicu. Pričalo se da je to dete Vidanovo, ali to niko nije mogao da potvrdi, to je bila samo usputna veza. Nisu imali nikakve planove za budućnost, desilo se šta se desilo i to je to. Svakakve glasine su kolale i ta se priča zataškala. Mnogi su i nju krivili za to što će joj dete rasti bez oca, zbog njenog načina ponašanja. Tada je ona odlučila da se udalji od svega. Otpočeka je novi život u Beogradu i ubrzo se udala", rekao je izvor.

"Vidan je nakon nekog vremena osnovao svoju porodicu u Užicu, Jako je poštovan u gradu, svi o njemu imaju samo reči hvale. Preduzetnik je, bavi se građevinom i bajker je. Sa suprugom je dobio ćerku Maju i baš su skladna porodica. Komšije kažu da se sa Anom upoznao kada se takmičila u Zvezdama Granda. On je prvi stupio u kontakt s njom i sada su u kontaktu. Izgleda da tih 20 godina nisu napravile neki nepremostiv jaz. mali je ovo grad, a Ana je postala pevačica pa se sve pročulo", rekao je izvor.

Prema saznanjima, Ana i Vidan su u odličnim odnosima.

"Vidan je više puta dolazio u Beograd kod Ane i Darka dok su živeli zajedno. I Darko mu se dopao, ali je posebno vezan za njihovu ćerku Lorenu. S njom ima jako lep odnos i ona mu se uvek obraduje. Baš zbog toga što su sada u dobrim odnosima, on ne želi da se eksponira i daje izjave", rekao je izvor.

